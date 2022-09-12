Эпидемический порог по COVID-19 и ОРВИ в Алтайском крае превышен в 2,3 раза

В Алтайском крае уже шесть недель растет заболеваемость COVID-19 и ОРВИ. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, за последние семь дней прирост составит 67%, а эпидемический порог превышен уже в 2,3 раза.

Количество обращений в поликлиники по сравнению с концом июля выросло в три раза. В ковидных госпиталях проходят лечение более 500 человек, в том числе более 60 детей.

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Здоровье 746 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

Сейчас в регионе циркулирует преимущественно «омикрон», который быстро распространяется, хоть и протекает в легкой форме. Учитывая более легкую клиническую картину течения заболевания, Роспотребнадзор по Алтайскому краю не настаивает на возвращение ограничительных мероприятий в полном объеме.