"Расцвет мракобесия и оккультизма": Милонов жестко высказался о Хеллоуине
Праздник основан на мрачной идее — победе зла и смерти над жизнью
28 октября 2026, 19:09, ИА Амител
Хеллоуин привлекает людей карнавальным духом, играми и праздничной атмосферой. Однако не все задумываются о глубинном смысле этого торжества, сообщил в интервью RT депутат Государственной Думы Виталий Милонов.
По его мнению, в основе праздника лежит мрачная идея — торжество зла и смерти над жизнью.
"Нам такое не подходит — это очевидный расцвет мракобесия и оккультизма. Если хочется праздновать победу жизни над смертью — погрузитесь в духовный смысл Светлой Пасхи. Вот где глубина смыслов. Если есть желание антуража — вспомните про Масленицу с ее гастрономической бесконечностью", — посоветовал парламентарий.
По мнению депутата, желание переодеваться и участвовать в карнавалах можно удовлетворить, вернувшись к дореволюционным традициям костюмированных балов.
Ранее amic.ru писал, что за праздник Хеллоуин, как он появился в России и как в этот день нарядиться.
19:12:26 28-10-2026
То-ли дело Масленицу сжигать или в церкеви целовать останки умершего 200 лет назад
19:15:38 28-10-2026
чем одно от другого принципиально отличается- непонятно. ой, нет, лучше я День Победы и День космонавтики буду праздновать, а не вот это вот всё
19:40:07 28-10-2026
как уверенно, этот субъект оперирует местоимением -"нам".
у меня другое мракобесие вызывает беспокойство.
21:37:29 28-10-2026
Православный коммунизм - вот это мракобесие! Музей сталина, открытый в Барнауле - вот это мракобесие! Та кровавая мясорубка, которую мы пятый год крутим, перемалывая самих себя - это мракобесие!
А Хэллоуин - это просто праздник тыкв. Если хотите - "Праздник урожая".
09:02:13 29-10-2026
Гость (21:37:29 28-10-2026) Православный коммунизм - вот это мракобесие! Музей сталина, ... Вы недалеко ушли от Милонова в поисках мракобесия! Хотя Хэллоуин не просто праздник урожая, а обрядовое действо, должное препятствовать возвращению душ умерших в мир живых. Что, по предположению древних кельтов, как раз могло произойти в переходный период от осени к зиме, когда граница между привычным миром и потусторонним размывается. Как известно, праздников мало не бывает, вполне понятно желание людей повеселиться в знак утверждения жизни над смертью.
13:45:10 29-10-2026
Показалось неожиданным. Разве это победа "смерти над жизнью", напротив, у многих народов, и у русских в том числе, есть традиции, связанные с переодеванием в костюмы потусторонних злых и не злых персонажей. В чем победа?
21:57:48 28-10-2026
Расцвет мракобесия и оккультизма это то, что сейчас происходит в стране и всячески продвигается с одной стороны шарлатанами-мошенниками, а с другой стороны шарлатанами-в-рясах.
И отстаньте уже от Хэллоуина. Он кстати вообще ничем принципиально не отличается от традиционных русских святок, когда ряженые (в том числе и в образе нечисти) ходили по домам и пели обрядовые песни. А могли и пакостить тем, кто не угостит, измазав ворота дегтем или навозом.
07:49:25 29-10-2026
С днём Комсомола!
09:13:09 29-10-2026
Гость (07:49:25 29-10-2026) С днём Комсомола! ... Long live Rock/n/Roll !!!
10:45:44 29-10-2026
Гость (09:13:09 29-10-2026) Long live Rock/n/Roll !!!... Рок энд ролл скорее мёртв чем жив.Пациент в реанимации ) Хотя уголёк в крови шипит иногда.У молодёжи.Те,которые намного постарше поневоле глотают другой уголь,активированный.Но он к активности не призывает.Наоборот активность гасит )
10:45:40 29-10-2026
А что скижет ясновидящая Агафья?