Праздник основан на мрачной идее — победе зла и смерти над жизнью

28 октября 2026, 19:09, ИА Амител

Хеллоуин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Хеллоуин привлекает людей карнавальным духом, играми и праздничной атмосферой. Однако не все задумываются о глубинном смысле этого торжества, сообщил в интервью RT депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

По его мнению, в основе праздника лежит мрачная идея — торжество зла и смерти над жизнью.

"Нам такое не подходит — это очевидный расцвет мракобесия и оккультизма. Если хочется праздновать победу жизни над смертью — погрузитесь в духовный смысл Светлой Пасхи. Вот где глубина смыслов. Если есть желание антуража — вспомните про Масленицу с ее гастрономической бесконечностью", — посоветовал парламентарий.

По мнению депутата, желание переодеваться и участвовать в карнавалах можно удовлетворить, вернувшись к дореволюционным традициям костюмированных балов.

Ранее amic.ru писал, что за праздник Хеллоуин, как он появился в России и как в этот день нарядиться.