С помощью ИИ специалисты разрабатывают сценарии собеседований и составляют отчеты

28 октября 2026, 19:34, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Нейросети уже помогают барнаульским работодателям искать сотрудников, однако полностью доверить искусственному интеллекту подбор персонала местные рекрутеры не спешат. ИИ используют 22% компаний города, но 63% специалистов по найму не готовы поручать ему поиск работников. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

Пока искусственный интеллект в основном берет на себя вспомогательные задачи. Кадровики используют нейросети для составления объявлений о вакансиях, подготовки материалов для карьерных разделов корпоративных сайтов, сбора информации о зарплатах и ее анализа.

Кроме того, с помощью ИИ специалисты разрабатывают сценарии собеседований и составляют отчеты. Таким образом, технологии помогают выполнять часть повседневной работы, но окончательные решения о кандидатах рекрутеры предпочитают оставлять за собой.

Как показал опрос, полностью передать нейросетям весь процесс найма сотрудников не готов даже 1% опрошенных кадровиков. При этом 26% респондентов допускают частичное использование искусственного интеллекта при подборе персонала.

В первую очередь таким специалистам было бы удобно поручить нейросетям предварительный отбор соискателей и подготовку аналитической отчетности. Это позволило бы использовать ИИ на отдельных этапах работы, не передавая ему весь процесс поиска сотрудников.

Однако большинство барнаульских рекрутеров относятся к подобным перспективам настороженно. Сразу 63% участников исследования заявили, что пока не готовы доверять искусственному интеллекту подбор работников.

"ИИ качественно оценить резюме пока не в состоянии", — объясняют свою позицию опрошенные кадровики.

При этом другие инструменты автоматизации уже достаточно распространены в работе специалистов по найму. Согласно исследованию SuperJob, чат-ботами сегодня пользуется каждый четвертый рекрутер Барнаула — 25% опрошенных.