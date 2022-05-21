В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 268 125 человек. Выздоровели из этого числа 258 542 пациента, в том числе восемь — за последние 24 часа.

Всего в регионе от ковида скончались 8 633 жителя (+1 за сутки).

Лечатся сейчас 950 больных. В тяжёлом состоянии при этом находятся 54 заражённых, из них 22 — на ИВЛ.

Ранее стало известно, что в России прекратили выпуск вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».