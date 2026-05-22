На Алтае мужчина снял чужой крест на кладбище и установил его на могилу бабушки

В качестве наказания сельчанину назначили 160 часов обязательных работ

22 мая 2026, 09:32, ИА Амител

Кладбище / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Краснощековском районе местного жителя осудили за кражу металлического креста с чужой могилы. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, сельчанин выкопал металлический крест с одного из захоронений, снял с него памятную табличку и выбросил. После этого мужчина перенес похищенный крест на могилу своей родственницы и установил там.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 158 УК РФ — кража. В качестве наказания мужчине назначили 160 часов обязательных работ.

Что именно стало мотивом такого поступка, в материалах дела не уточняется. По одной из версий, сельчанин мог попытаться сэкономить на покупке ритуальных принадлежностей.