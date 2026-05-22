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На Алтае мужчина снял чужой крест на кладбище и установил его на могилу бабушки

В качестве наказания сельчанину назначили 160 часов обязательных работ

22 мая 2026, 09:32, ИА Амител

Кладбище / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Кладбище / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Краснощековском районе местного жителя осудили за кражу металлического креста с чужой могилы. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, сельчанин выкопал металлический крест с одного из захоронений, снял с него памятную табличку и выбросил. После этого мужчина перенес похищенный крест на могилу своей родственницы и установил там.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 158 УК РФ — кража. В качестве наказания мужчине назначили 160 часов обязательных работ.

Что именно стало мотивом такого поступка, в материалах дела не уточняется. По одной из версий, сельчанин мог попытаться сэкономить на покупке ритуальных принадлежностей.

Алтайский край суд
       

Комментарии 10

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Гость

09:38:34 22-05-2026

Мотивом стал родительский день

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Гость

11:01:06 22-05-2026

Гость (09:38:34 22-05-2026) Мотивом стал родительский день ... Мотивом стала запредельная бедность. Если бы у селянина был доход от 250 000 р в месяц он смог бы себе позволить заказать крест.

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Гость

09:46:19 22-05-2026

Не мужчина, но внук

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Musik

09:55:08 22-05-2026

видимо он бабушку любил, но как-то экономно.

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Медведь-шатун

10:04:01 22-05-2026

Что то человеческое есть в душе, а что уже не понимает....

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Гость

10:38:42 22-05-2026

Иуда?

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да уж

10:52:18 22-05-2026

Хорошо, что не решил раскопать могилки и поменять гроб на более дорогой, у бабушки явно был самый дешёвенький.

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Гость

10:59:59 22-05-2026

Есть такие люди, да, это у них так проявляется забота и любовь. Как с папой который своровал у кого-то смартфон для маленькой дочери. Такие люди как правило пьющие. Они по другому не умеют.

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Гость

11:00:36 22-05-2026

можно было не наказывать
так как вкопать в землю чужой крест на кладбище без официальных похорон не в месте где этот крест был установлен изначально означает для установщика то что он его ставит для себя
думаю мужик этот теперь недолго проживет
а не надо с силами потусторонними играть

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гость

18:20:44 23-05-2026

Мотивом стала запредельная бедность. Если бы у селянина был доход от 250 000 р в месяц он смог бы себе позволить заказать крест.

Ну, вы даете! Нет денег на крест, так сделай как можешь сам. Или пиши заявление, чтобы хоронили человека как безродного. Это крайний случай, но если уж так получилось. Но воровать с могилы может только тварь, причем скорее всего у твари есть всегда , чего выпить.

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