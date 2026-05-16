В Сибири утвердили приговор троим мужчинам, которые заживо закопали знакомого на кладбище

Обвиняемые избили, подожгли и засыпали землей жертву из-за личного конфликта

16 мая 2026, 21:00, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Суд отклонил жалобы троих мужчин, осужденных за жестокое убийство на кладбище в Забайкальском крае. Приговор вступил в законную силу, сообщает "КП-Новосибирск".

Как это было

В августе 2023 года в городе Могоча пропал 43-летний Антон*. Два года о нем ничего не было известно, пока не нашли тело. В 2025 году полиция задержала одного из убийц — 30-летнего гробовщика Семена*, который работал на местном кладбище. Вскоре задержали еще двоих: 47-летнего Дмитрия* из Хабаровского края и 43-летнего Алексея* из Красноярского края.

В СУ СКП по Забайкальскому краю сообщили:

«В августе 2023 года в городе Могоча обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения заманили 41-летнего знакомого, с которым имелся конфликт, в машину и привезли на городское кладбище. Там они устроили жестокую расправу».

По данным прокуратуры, поводом стал личный конфликт. Гробовщик заранее вырыл могилу. Жертву избили, сбросили в яму, подожгли и закопали.

Источник "КП-Новосибирск" рассказал:

«Его толкнули в яму между могилами, подожгли и закопали. Экспертиза установила, что потерпевший погиб, задохнувшись под землей».

Приговоры

В феврале 2026 года Забайкальский краевой суд вынес приговор:

30-летний Семен получил 15 лет колонии строгого режима;

47-летний Дмитрий — 18 лет колонии строгого режима;

43-летний Алексей (ранее судимый за жестокое избиение) — 19,5 года колонии строгого режима. Также его лишили водительских прав на два года.

Алексей вину не признал и подал апелляцию. В Пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске пояснили:

«Осужденный написал апелляционную жалобу, в которой просил отменить приговор суда. В итоге его действия переквалифицировать на статью 316 УК РФ "Укрывательство преступления". Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции оставила апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу».

*Имена изменены