В Сибири утвердили приговор троим мужчинам, которые заживо закопали знакомого на кладбище
Обвиняемые избили, подожгли и засыпали землей жертву из-за личного конфликта
16 мая 2026, 21:00, ИА Амител
Суд отклонил жалобы троих мужчин, осужденных за жестокое убийство на кладбище в Забайкальском крае. Приговор вступил в законную силу, сообщает "КП-Новосибирск".
Как это было
В августе 2023 года в городе Могоча пропал 43-летний Антон*. Два года о нем ничего не было известно, пока не нашли тело. В 2025 году полиция задержала одного из убийц — 30-летнего гробовщика Семена*, который работал на местном кладбище. Вскоре задержали еще двоих: 47-летнего Дмитрия* из Хабаровского края и 43-летнего Алексея* из Красноярского края.
В СУ СКП по Забайкальскому краю сообщили:
«В августе 2023 года в городе Могоча обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения заманили 41-летнего знакомого, с которым имелся конфликт, в машину и привезли на городское кладбище. Там они устроили жестокую расправу».
По данным прокуратуры, поводом стал личный конфликт. Гробовщик заранее вырыл могилу. Жертву избили, сбросили в яму, подожгли и закопали.
Источник "КП-Новосибирск" рассказал:
«Его толкнули в яму между могилами, подожгли и закопали. Экспертиза установила, что потерпевший погиб, задохнувшись под землей».
Приговоры
В феврале 2026 года Забайкальский краевой суд вынес приговор:
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30-летний Семен получил 15 лет колонии строгого режима;
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47-летний Дмитрий — 18 лет колонии строгого режима;
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43-летний Алексей (ранее судимый за жестокое избиение) — 19,5 года колонии строгого режима. Также его лишили водительских прав на два года.
Алексей вину не признал и подал апелляцию. В Пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске пояснили:
«Осужденный написал апелляционную жалобу, в которой просил отменить приговор суда. В итоге его действия переквалифицировать на статью 316 УК РФ "Укрывательство преступления". Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции оставила апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу».
*Имена изменены
10:10:24 17-05-2026
У следователя в кабинете куча каких- то предметов. Бросается в глаза ключ оставленный в сейфе, вероятно с уголовными делами и пистолетом. На сейфе кактус небольшой, но чтобы бросить его в лицо хватит сил любому. На столе рядом с монитором стоит жидкое мыло или шампунь...
09:07:31 18-05-2026
Гость (10:10:24 17-05-2026) У следователя в кабинете куча каких- то предметов. Бросается... Точно. А еще окно без решеток. Отвлекаешь следователя броском кактуса, быстро скидываешь с себя одежду и натираешься жидким мылом/шампунем. Далее следователь пытается тебя схватить, но ты "скользкий тип" ловко освобождаешься от захвата и одним прыжком в окно оказываешься на свободе, не забыв прихватить папку с делом на себя и пистолет Макарова.
15:14:43 17-05-2026
и ведь еще успеют выйти...
зачем этот мусор оставлять на Земле- непонятно.
09:49:05 18-05-2026
А следователь милаха, судя по зайчику на рабочем столе компа