Девелопер показал, как будет выглядеть новый жилой комплекс на месте "Колизея" в Барнауле

Проект представили на градсовете

05 декабря 2025, 16:30, ИА Амител

Проект ЖК на месте "Оперы" в Барнауле / Иллюстрация предоставлена девелопером

В минувший четверг, 4 декабря, на градостроительном совете в администрации Барнаула рассмотрели проект многофункционального комплекса, который возведут на участке, где ранее располагался клуб "Колизей", а позже – "Опера". Проект разработал девелопер ГК "Мой Дом" в партнерстве с архитектурным бюро Salut ("Салют"). Комплекс будет включать жилые и офисные здания, коммерческие площади, подземный паркинг, а также общественные зоны. Проект представил архитектор Ермек Кулхамедов. Члены градсовета отметили важность четкой проработки архитектурной и градостроительной составляющих, поскольку объект будет построен в центре города.

Каким будет новый жилой комплекс

Новый комплекс, который расположится на участке 1,7 га, будет включать несколько высотных зданий. "Лицом" станет десятиэтажное офисное здание со стеклянными фасадами, которые перекликаются с архитектурой расположенного напротив "Сити-Центра". Также в комплексе будут жилые дома высотой 19 и 10 этажей, их разместят вглубь от Красноармейского. Такое расположение направлено на минимизацию видимости жилых корпусов, что помогает сохранить открытое пространство в центре города, пояснил архитектор.

В комплексе предусмотрено 590 квартир и двухэтажный подземный паркинг на 520 машино-мест. Причем доступен он будет как для жителей, так и для гостей комплекса (по специальным картам доступа). Это решение, по словам авторов проекта, позволит решить проблему парковки в центральной части города.

Проект зданий нового комплекса был разработан с учетом особенностей центра города и необходимости гармонично вписать новый объект в уже сложившуюся архитектурную среду. В качестве основного архитектурного решения выбрали стилобатную часть, в которой разместят коммерческие площади (кафе, рестораны, магазины и салоны). На стилобате будут сконцентрированы основные объемы зданий, которые создадут динамичную композицию за счет выступающих элементов.

В компании сообщили о намерении сохранить существующий сквер вдоль улицы Партизанской, деревья будут интегрированы в архитектурную композицию. Вдоль этого сквера также создадут пространство для отдыха и прогулок.

Проект ЖК на месте "Оперы" в Барнауле

Одной из ключевых задач архитекторов было создание выразительных и эстетически гармоничных фасадов. Для этого использовали глубокие пилоны и текстурированные панели, имитирующие камень, что придает зданиям пластическую форму. Архитекторы стремились избежать использования глянцевых материалов, чтобы фасады выглядели более натурально и органично.

Кроме того, был предложен альтернативный вариант фасада, разработанный мастерской "Классика". В этой концепции использовали арочные элементы, что придало фасадам более мягкие и плавные линии, создавая эффект современного классического стиля. Руководитель мастерской Александр Деринг отметил, что этот вариант сочетается с архитектурой соседнего "Сити-Центра".

Создатели проекта планирует сделать двор закрытым, а озеленение в нем создать по образцу жилых комплексов в Китае. В некоторые квартиры, так называемые урбан-виллы, можно будет попасть прямо со двора.

Вход в комплекс будет организован через гранд-лобби – большое архитектурно оформленное пространство, которое станет центральной точкой входа в здание. Кроме того, предусмотрены отдельные подъезды для жильцов.

Что сказали члены градостроительного совета

На градостроительном совете эксперты выразили разные мнения по поводу представленного проекта. Одним из главных вопросов стало уважение к историческому контексту участка. Архитектор Сергей Боженко напомнил, как важно сохранить архитектурную гармонию, сложившуюся на пересечении проспекта Красноармейского и улиц Пролетарской и Партизанской, и предложил, чтобы фасад жилого комплекса был обращен в сторону проспекта, к "Сити-Центру", а не на второстепенную улицу Пролетарскую.

Еще один член градсовета Евгений Носенко сказал, что проект располагается в районе с разнообразной архитектурой, что дает архитектору большую свободу в выборе стиля. Он положительно оценил фасад, который был предложен для улицы Партизанской, и выразил мнение, что проект в целом соответствует современным требованиям градостроительства.

Председатель градсовета Андрей Федоров предложил авторам проекта доработать некоторые технические и экономические показатели и обратить внимание на сквер, который следует не только сохранить, но и улучшить. В целом проект признали достойным, но требующим дальнейшей доработки, особенно в части технических решений и благоустройства окружающей территории.

Как ранее сообщал amic.ru, здание "Оперы" начали разбирать в октябре 2025 года. Располагавшийся там клуб переехал в ТЦ "Воскресенье" на Старом базаре.