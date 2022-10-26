Последние несколько лет Барнаул переживает настоящий малоэтажно-строительный бум. Дома раскупают быстро, строительные бригады нарасхват. Но чтобы новый дом не оказался карточным или не потратить сотни тысяч на устранение недостатков, выбирать его или команду, которая построит жильё вашей мечты, нужно очень внимательно. Почему без договора вы рискуете стать «букашкой», на чём экономят недобросовестные застройщики и как сделать дом по крутому проекту, не заплатив за него ни копейки. Об этом и не только amic.ru рассказал алтайский эксперт в сфере строительства, руководитель строительной компании «2 этажа» Андрей Берг.

С договором или без?

Андрей Берг уверен: договор с организаций или ИП на строительство дома нужен. Для компании это показатель надёжности, гарантия того, что всё будет сделано точно и в срок.

«В документе мы прописываем все свои обязательства, цену строительства, которая неизменна после заключения договора, и гарантийные случаи. У нас почти не бывает ситуаций, когда приходится что-то переделывать, но клиент в любом случае защищён. Сломалось, отошло или не получается правильно эксплуатировать из-за установки — приезжаем и исправляем», — пояснил эксперт.

Кроме обязательных формальностей с указанием цены, заказчика и исполнителя, подробным описанием объекта (с площадью, этажностью, адресом, проектом, по которому ведётся строительство и подробной комплектацией), надо указать сроки начала и окончания работы, перечнем услуг, гарантийные случаи и обязанность исправлять их за счёт строителей и много других принципиальных мелочей. Частные бригады работают, как правило, без официального оформления отношений. И спроса с них потом никакого, всем же известно, что без бумажки ты букашка.

Андрей Берг, руководитель строительной компании «2 этажа» / Фото: amic.ru

Более того, зарегистрированная компания может дать более выгодные условия по ипотеке.

«Мы сейчас по сельской ипотеке предлагаем дома, которые можно взять от 3%*. У иных частников это все 12%. Будете брать такую ипотеку?» — задаётся вопросом Андрей Берг.

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Обязательно ли делать проект?

Эксперты это настоятельно рекомендуют. Это не только упрощает саму работу, но и позволяет заказчику чётко зафиксировать все свои «хотелки»: от высоты потолков до количества и расположения розеток. Делая проект, вы понимаете, какого размера будут комнаты, войдёт ли туда мебель, как в принципе будет выглядеть ваш дом.

И, конечно, такой проект будет стоить денег. В компании «2 этажа» тратиться на это не придётся. За годы работы архитекторы и дизайнеры разработали несколько десятков типовых проектов. Не раз воплощённые в жизнь и проверенные в реальных условиях, они были «допилены» до эргономичного совершенства.

«Наши планировки очень многим нравятся. Даже тем, кто хотел строить по индивидуальному проекту. А всё потому, что они продуманные, мы стараемся использовать каждый квадратный метр в доме. Вот, например, самый популярный сейчас вариант — всего-то на 85 „квадратов“. Но с кухней-гостиной, тремя спальнями, техническим помещением, санузлом. По используемому пространству они выигрывают по сравнению с домами по 120 „квадратов“ у конкурентов», — отметил Андрей Берг.

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На чём можно сэкономить во время строительства?

Андрей Берг уверен: при строительстве дома всего должно быть в меру. Нужно брать качественные материалы, причём не обязательно они будут самыми дорогими. «2 этажа» относится к компаниям типа «золотая середина»: здесь не экономят на материалах, но и не строят «дорого-богато», накручивая на ненужных решениях.

«Без потери качества можно отказаться мало от чего. Если денег не хватает, то некоторые системы лучше сделать позднее, но не отказываться от качественных материалов и необходимых конструктивных решений. Например, водосточную систему. Первое время её отсутствие будет незаметно, но со временем всё-таки рекомендую её сделать, ведь брызги воды испортят внешний вид цокольной части фасада, особенно это будет заметно на кирпиче. Но на ключевых элементах дома — стены, пол, крыша — экономить не стоит», — сказал собеседник.

Андрей Берг, руководитель строительной компании «2 этажа» / Фото: amic.ru

И дал несколько советов, на что обратить внимание.

Газобетон



Вариантов, из чего строить стены, на рынке не так и много. Но Андрей Берг однозначно рекомендует «Сибит».



«„Сибит“ — один из лучших газобетонных блоков в Сибири. Мы давно строим только из него», — сказал эксперт. Армопояс



Это монолитный железобетонный контур, который заливается на все несущие стены дома, чтобы связать всю конструкцию ещё и сверху (снизу она связана фундаментом).



«Часто строители ради экономии отказываются от этого этапа, кладут лаги для крыши прямо на газобетон, а иногда совершают ещё большую ошибку, используя железобетонные перекрытия без армопояса. Но я бы не советовал. Как и отказываться от железобетонных перекрытий в пользу деревянных», — отметил собеседник. Кровля



Самый дешёвый вариант — зашить крышу не мягкой кровлей или металлочерепицей, а профлистом.



«Но опять же на одноэтажный дом разница в цене между металлочерепицей и профлистом всего-то тысяч 20 ­— если брать средний дом по площади. Если брать плохой профлист, то тысяч 50. Но зачем вам плохой профлист? Мы строим дома используя хорошую металлочерепицу. И красиво, и надёжно», — говорит Андрей Берг.



Ещё один распространённый вариант экономии — утепление крыши опилками. «Да, так делают уже много лет. Но опилки — это не утеплитель, это отходы производства. И если раньше вариантов просто не было, строили из того, что есть, то теперь есть современные и надёжные материалы. Мы используем эковату. Она не боится воды, не горит, предотвращает появление грибка, плесени, паразитов», — отметил Берг. Окна



Андрей Берг советует брать у надёжного подрядчика. Что же касается профиля, то он должен быть не менее чем 5-камерным с толщиной от 70 мм, остальные просто не подходят для наших климатических условий. Видите варианты с тремя камерами? Знайте, что, скорее всего, тут застройщик пытался сэкономить. Системы отопления, вентиляции



Ещё два пункта, на которые всё же стоит потратиться. Ведь правильно смонтированная система отопления и вентиляции — залог комфортного проживания в наших сибирских условиях и благоприятного микроклимата в доме. Экономя, строители заменяют хорошие комплектующие на обычные и отказываются от необходимых узлов, что существенно снижает стоимость.



Если вы не являетесь строительным экспертом, то осматривая готовый дом, вы вряд ли сможете увидеть существенную разницу между хорошо построенным объектом и непонятно чем от «шабашника». Все «косяки» всплывут только в процессе эксплуатации.

В целом же, отмечает Берг, культура малоэтажного строительства в Барнауле в последние годы выросла. Хотя ещё много частных бригад, которые строят на продажу, что называется «не для себя» — из дешёвого газобетона, без утепления фундамента, армопояса, со скромной системой отопления. А потому Андрей Берг снова и снова рекомендует: обращайтесь к официальным компаниям, которые давно на рынке и могут показать свои работы.

Объекты строительной компании «2 этажа» / Фото: amic.ru

Какие дома строит компания «2 этажа»?

«2 этажа» построит дом на заказ в любом районе Барнаула и пригорода. А массовую застройку сейчас ведёт в стильном ЖК «Палитра» (рядом с Фирсовой слободой). Это в основном дома от 85 до 130 кв. м на участке площадью 7-11 соток с забором. В шаговой доступности лес.

Кстати, компания готова предоставить по каждым объектам (даже уже построенным) фото и видеоотчёт всех работ. Это покажет, как и из чего строили дом, и поможет не купить кота в мешке.

Ещё один лайфхак: берите на приёмку стороннего специалиста. Он проверит, а из тех ли материалов вам вообще построили дом. И если у вас будет договор — вы можете потребовать от подрядчика внести исправления.

«К такой проверке мы готовы — краснеть точно не придётся. Мы строили и строим дома, как себе. И хотим, чтобы наши покупатели жили в них счастливо», — подытожил Берг.

«2 этажа» (ИП Берг Андрей Анатольевич)

Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 92, оф. 205

Тел.: +7 (3852) 52-98-98

E-mail: 2etazha@bk.ru

Телеграм: @CK_2etazha

YouTube-канал: 2 ЭТАЖА

Строительная компания «2 этажа» участвует в проекте «Народный знак качества». Она вошла в шорт-лист в номинации «Застройщик года». И теперь будут бороться за первое место. Готовы поддержать — жмите сюда.

*Условия кредитования по программе «Сельская ипотека»: кредит выдаётся на готовое жильё, строительство по договору подряда, жилой дом, земельный участок и строительство на нём жилого дома, расположенные на сельской территории или сельской агломерации; максимальная сумма кредита — до 5 млн рублей для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа, Ямало-Ненецкого АО и до 3 млн рублей — для других регионов РФ; первоначальный взнос — 10% и более; комиссия за выдачу кредита отсутствует; обеспечение по кредиту — залог приобретаемой недвижимости; обязательно страхование залогового имущества на весь срок кредита; процентная ставка — 3%, на неё влияет страхование жизни и здоровья; заёмщик должен быть не менее 21 года и не более 65 лет, возможно привлечение созаёмщика. Компания «2 этажа» в этом направлении сотрудничает с АО «Россельхозбанк»