Водонепроницаемый телевизор и унитаз с подогревом. В Барнауле за 62 миллиона продают апартаменты, где «всё продумано до мелочей»

В Барнауле продают четырёхкомнатные апартаменты за 62 миллиона рублей по ул. Никитина, 107. Объявление опубликовано на Avito.

По словам собственника, жилище находится на последнем этаже дома, имеет панорамные окна «с прекрасным видом на Нагорный парк», а также свежий ремонт из «высококачественных материалов». В апартаментах есть парильня, душевая, ванная со встроенным водонепроницаемым телевизором, а также электронный унитаз с подогревом. Помимо этого, имеется две спальни, кабинет, две гардеробные. Также в стоимость включена подземная парковка на две машины.

«Все продумано до мелочей... Продается со всей мебелью, шкафами, встроенной техникой. Вся мебель дизайнерская, сделана на заказ», — отметил владелец.

Фото: Avito

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