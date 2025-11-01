Новосибирский суд отменил приговор пенсионерке, обвиненной в убийстве супруга на Новый год

Несмотря на нестыковки, следствие признало женщину виновной

01 ноября 2025, 12:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В деле новосибирской пенсионерки, обвиненной в убийстве мужа при превышении самообороны, произошел неожиданный поворот – областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Трагедия произошла в январе 2024 года. 60-летняя Надежда (имя изменено) поехала за мужем, который несколько дней пил в одиночестве. По словам женщины, Михаил встретил ее пьяным и с синяками, объясняя травмы "падением". Дома между супругами произошел конфликт – мужчина набросился на жену и стал душить. Надежда ударила его бутылкой по голове, после чего потеряла сознание. Ночью она нашла мужа без признаков жизни и вызвала скорую, но спасти его не удалось.

Следствие установило, что смерть наступила от раны на затылке, однако характер повреждения не совпадал с ударом бутылкой – края были ровными, как от ножа. При этом у Надежды остались следы удушения, а на теле погибшего – более 17 синяков, полученных за несколько дней до смерти. Эти факты вызывали сомнения в версии о единственном нападавшем.

Несмотря на нестыковки, женщину признали виновной в превышении самообороны и приговорили к полутора годам ограничения свободы. Но защита добилась пересмотра дела: адвокат Ивана Дьяченко указал, что следствие не исключило возможности появления в квартире третьего лица – в ночь трагедии соседи слышали, как дверь открывалась и закрывалась.

31 октября Новосибирский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Адвокат выразил надежду, что теперь вдову, прожившую с мужем 15 лет без конфликтов, оправдают полностью.

