Минобороны предложило обновить перечень запрещенных болезней для контрактников
Ведомство выступило с инициативой уточнить список психических расстройств, с которыми нельзя служить
17 марта 2026, 07:33, ИА Амител
Министерство обороны России разработало проект приказа, который конкретизирует перечень психических расстройств — их наличие будет препятствовать заключению контракта на военную службу в период мобилизации, военного положения и в военное время. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Инициатива призвана исключить поступление на контрактную службу граждан, включая иностранцев и лиц без гражданства, с определенными психическими расстройствами, а также снизить риск суицидальных происшествий в Вооруженных силах РФ. Это прямо указано в пояснительной записке к проекту.
Напомним, 20 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, расширяющий список заболеваний, которые ограничивают возможность заключения контракта в особых условиях.
Нынешний проект идет дальше — он детализирует пункт 7 действующего приказа, перечисляя конкретные диагнозы.
В перечень предлагается включить:
- органические психические расстройства (кататоническое, бредовое, аффективное, тревожное, диссоциативное, а также легкие когнитивные нарушения);
- расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ;
- острые полиморфные психотические расстройства (в том числе связанные с острым стрессом);
- шизофрению, хронические бредовые, шизотипические и шизоаффективные расстройства;
- хронические аффективные, фобические и тревожные расстройства, обсессивно‑компульсивные и посттравматические стрессовые расстройства;
- диссоциативные (конверсионные) расстройства;
- расстройства психологического развития, а также эмоциональные и поведенческие расстройства, начинающиеся в детском и подростковом возрасте;
- умственную отсталость.
Сейчас пункт 7 приказа министра обороны не содержит конкретного перечня заболеваний и расстройств — проект призван устранить эту неопределенность, сделав критерии отбора более четкими и прозрачными.
Ранее сообщалось, что срочников могут направить на службу пожарными в МЧС. С российским оборонным ведомством эта инициатива уже согласована.
07:41:33 17-03-2026
Шизофрения и умственная осталось в этом списке это конечно прорыв
08:44:12 17-03-2026
тревожные расстройства --- это шанс сейчас для многих. Только надо симптомы знать
09:57:13 17-03-2026
"...умственную отсталость..." - неверие в Светлое Будущее под Руководством Сами Знаете Какой Партии таковой болезнью считается? Или скажут "иди служить, реалист!" ?
11:17:36 17-03-2026
Асоциальное расстройство личности.
11:51:09 17-03-2026
Эй-эй-эй! А кто контракты тогда заключать будет?!
12:56:41 17-03-2026
Кхм... (11:51:09 17-03-2026) Эй-эй-эй! А кто контракты тогда заключать будет?!... Опекуны и вместе с ними служить
13:06:01 17-03-2026
500 сотики оживились)))
13:22:16 17-03-2026
Гость (13:06:01 17-03-2026) 500 сотики оживились)))... Ну, вам-то, "белобилетникам", ничто не грозит - вы в списках с рождения.
🤣