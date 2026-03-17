НОВОСТИОбщество

Минобороны предложило обновить перечень запрещенных болезней для контрактников

Ведомство выступило с инициативой уточнить список психических расстройств, с которыми нельзя служить

17 марта 2026, 07:33, ИА Амител

Призыв в армию / Фото: amic.ru
Призыв в армию / Фото: amic.ru

Министерство обороны России разработало проект приказа, который конкретизирует перечень психических расстройств — их наличие будет препятствовать заключению контракта на военную службу в период мобилизации, военного положения и в военное время. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива призвана исключить поступление на контрактную службу граждан, включая иностранцев и лиц без гражданства, с определенными психическими расстройствами, а также снизить риск суицидальных происшествий в Вооруженных силах РФ. Это прямо указано в пояснительной записке к проекту.

Напомним, 20 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, расширяющий список заболеваний, которые ограничивают возможность заключения контракта в особых условиях.

Нынешний проект идет дальше — он детализирует пункт 7 действующего приказа, перечисляя конкретные диагнозы.

В перечень предлагается включить:

  • органические психические расстройства (кататоническое, бредовое, аффективное, тревожное, диссоциативное, а также легкие когнитивные нарушения);
  • расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ;
  • острые полиморфные психотические расстройства (в том числе связанные с острым стрессом);
  • шизофрению, хронические бредовые, шизотипические и шизоаффективные расстройства;
  • хронические аффективные, фобические и тревожные расстройства, обсессивно‑компульсивные и посттравматические стрессовые расстройства;
  • диссоциативные (конверсионные) расстройства;
  • расстройства психологического развития, а также эмоциональные и поведенческие расстройства, начинающиеся в детском и подростковом возрасте;
  • умственную отсталость.

Сейчас пункт 7 приказа министра обороны не содержит конкретного перечня заболеваний и расстройств — проект призван устранить эту неопределенность, сделав критерии отбора более четкими и прозрачными.

Ранее сообщалось, что срочников могут направить на службу пожарными в МЧС. С российским оборонным ведомством эта инициатива уже согласована.

Здоровье Армия Минобороны

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

07:41:33 17-03-2026

Шизофрения и умственная осталось в этом списке это конечно прорыв

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:12 17-03-2026

тревожные расстройства --- это шанс сейчас для многих. Только надо симптомы знать

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:13 17-03-2026

"...умственную отсталость..." - неверие в Светлое Будущее под Руководством Сами Знаете Какой Партии таковой болезнью считается? Или скажут "иди служить, реалист!" ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:36 17-03-2026

Асоциальное расстройство личности.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:51:09 17-03-2026

Эй-эй-эй! А кто контракты тогда заключать будет?!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:41 17-03-2026

Кхм... (11:51:09 17-03-2026) Эй-эй-эй! А кто контракты тогда заключать будет?!... Опекуны и вместе с ними служить

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:01 17-03-2026

500 сотики оживились)))

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

13:22:16 17-03-2026

Гость (13:06:01 17-03-2026) 500 сотики оживились)))... Ну, вам-то, "белобилетникам", ничто не грозит - вы в списках с рождения.
🤣

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров