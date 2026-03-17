Минобороны предложило обновить перечень запрещенных болезней для контрактников

Ведомство выступило с инициативой уточнить список психических расстройств, с которыми нельзя служить

17 марта 2026, 07:33, ИА Амител

Министерство обороны России разработало проект приказа, который конкретизирует перечень психических расстройств — их наличие будет препятствовать заключению контракта на военную службу в период мобилизации, военного положения и в военное время. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива призвана исключить поступление на контрактную службу граждан, включая иностранцев и лиц без гражданства, с определенными психическими расстройствами, а также снизить риск суицидальных происшествий в Вооруженных силах РФ. Это прямо указано в пояснительной записке к проекту.

Напомним, 20 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, расширяющий список заболеваний, которые ограничивают возможность заключения контракта в особых условиях.

Нынешний проект идет дальше — он детализирует пункт 7 действующего приказа, перечисляя конкретные диагнозы.

В перечень предлагается включить:

органические психические расстройства (кататоническое, бредовое, аффективное, тревожное, диссоциативное, а также легкие когнитивные нарушения);

расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ;

острые полиморфные психотические расстройства (в том числе связанные с острым стрессом);

шизофрению, хронические бредовые, шизотипические и шизоаффективные расстройства;

хронические аффективные, фобические и тревожные расстройства, обсессивно‑компульсивные и посттравматические стрессовые расстройства;

диссоциативные (конверсионные) расстройства;

расстройства психологического развития, а также эмоциональные и поведенческие расстройства, начинающиеся в детском и подростковом возрасте;

умственную отсталость.

Сейчас пункт 7 приказа министра обороны не содержит конкретного перечня заболеваний и расстройств — проект призван устранить эту неопределенность, сделав критерии отбора более четкими и прозрачными.

Ранее сообщалось, что срочников могут направить на службу пожарными в МЧС. С российским оборонным ведомством эта инициатива уже согласована.