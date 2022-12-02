15 домов в алтайском селе отрезало от цивилизации стихией

Часть земли затопило так, что ни один автомобиль к домовладениям не подберётся

2 декабря 2022, 08:21, Илья Звягинцев

В Республике Алтай 15 домов в селе Эдиган оказались отрезаны от цивилизации. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Подслушано Горно-Алтайск».

Из-за разлива воды участок дороги, который вёл к домам, затопило и заморозило в «каток».

По словам сельчан, в таких условиях к ним не сможет подъехать ни одна машина.

Люди уже сообщили о ситуации региональным властям.

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