30 августа в Алтайском крае четыре раза перекроют трассы из-за движения военных колонн

30 августа в Алтайском крае перекроют несколько участков трасс из-за движения военных колонн. Как предупредили в региональной ГИБДД, ограничения будут вводить четыре раза:

Так, с 19:50 до 21:40 проезд перекроют по трассе н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Контошино; с 22:00 до 00:55 — н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Фирсово — н.п. Бобровка; с 22:10 до 00:40 — н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Фирсово — н.п. Бобровка (полевая позиция).

Также с 23:00 до 23:40 будет закрыт проезд по направлению н.п. Контошино — н.п. Красилово.

Всех участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке, а также заранее планировать маршрут с учётом ограничений.