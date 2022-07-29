Житель Новосибирска рассказал о том, как он с товарищами помог обессилевшим велосипедистам на трассе из Барнаула. Его слова передаёт «КП-Новосибирск».

«В среду, 27 июля, мы возвращались в Новосибирск. Проезжая недалеко от посёлка Тальменка, заметили велосипедиста, который упал в обморок», — рассказал мужчина.

Он добавил, что вместе с коллегами они остановились, помогли велосипедисту подняться и усадили его в машину. Он рассказал, что впереди едут его друзья, которым также может потребоваться помощь.

Велотуристов подобрали, довезли в Тальменку и настойчиво предложили им сесть на электричку, чтобы добраться до Новосибирска, куда они и пытались попасть.