Гастрономический курорт. Что за сеть ресторанов SUSHIBIZA и что там есть вкусного

Сеть быстрого питания SUSHIBIZA открыли в Барнауле в декабре 2021 года, и за это время жители и гости города успели её полюбить. Насладиться вкусными блюдами мультикультурной кухни можно не только в уютных ресторанах этой сети, но и дома или в офисе, заказав доставку.

Что можно поесть?

SUSHIBIZA готовит классику «быстрой еды»: роллы, суши, пиццу, шаурму, хот-доги, wok, супы, салаты, десерты, закуски фри — и всё по приятным ценам. Всё это можно взять с собой в офис, перекусить по дороге или заказать домой на большую компанию.

Фото: сеть быстрого питания SUSHIBIZA

Горячие роллы, классические роллы, сеты — столько вариантов и для камерного вечера, и для целой вечеринки. А если вы спешите на работу или в университет, отличным перекусом будет шаурма или хот-дог — их удобно есть на ходу. Впрочем, эти блюда могут вполне заменить полноценный обед или ужин. При заказе можно добавить или убрать какие-то отдельные виды ингредиентов, выбрать соус по желанию.

Если у вас вечеринка, встреча с коллегами в неформальной обстановке или день рождения, можно заказать целый комплекс из разных позиций ресторана. Горячие пиццы на любой вкус, ароматная и сытная лапша-wok, супы и салаты на выбор, а также десерты и закуски — блюда SUSHIBIZA станут настоящим украшением любого стола.

Фото: сеть быстрого питания SUSHIBIZA

В ресторанах сети SUSHIBIZA вы можете отвлечься от повседневной суеты, уютно устроившись на мягких диванчиках — для сетей ресторанов быстрого питания это редкость. А здесь вы себя почувствуете гостем заведения. Песочные оттенки в интерьере напоминают атмосферу пляжного отдыха, а яркие акценты — обстановку как в крупнейших курортных клубах.

Фото: сеть быстрого питания SUSHIBIZA

Как сделать заказ?

Сделать заказ можно лично, посетив рестораны, а также по телефону +7 (3852) 60-02-12 или через сайт. Платите любым удобным способом: на сайте, наличными или банковской картой курьеру при доставке. При заказе любимых блюд через сайт действует бонусная система и акции.

Приходите в рестораны быстрого питания SUSHIBIZA по адресам: ТЦ «Европа», ​Павловский тракт, 251в, и проспект Строителей, 25.

Фото: сеть быстрого питания SUSHIBIZA

ИП Баранова Ольга Геннадьевна