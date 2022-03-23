Гололед и метель сильно осложняют обстановку на трассе Бийск — Белокуриха
Автомобилистов просят быть аккуратными в условиях непогоды, а по возможности отказаться от поездки
23 марта 2022, 14:56, Илья Звягинцев
Водители сообщают о неблагоприятных погодных условиях на трассе Бийск — Белокуриха. Ситуацию осложняет сильный ветер, буран и гололёд.
Ранее об ухудшении погодных условий предупредили специалисты регионального ЦГМС. Синоптики прогнозировали в регионе мокрый снег, на дорогах сильную гололедицу. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
Автомобилистов просят быть внимательными и аккуратными. По возможности жителям и гостям региона рекомендуют отказаться от дальних поездок.
На данный момент, по официальным данным, все дороги Алтайского края открыты для движения во всех направлениях.
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