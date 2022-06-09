Концерты, конкурсы и мастер-классы. 10 июня в Барнауле откроют городской пляж

10 июня в Барнауле начнёт работать городской пляж на острове Помазкин, который расположен по адресу Правобережный тракт, 10, сообщили в мэрии.

В день открытия планируется множество мероприятий, начало — в 12:00.

«Гостей пляжа ждёт концертная программа, мастер-классы, конкурсы, заплыв представителей Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края „Белые медведи“», — говорится в сообщении.

Возить горожан в купальный сезон туда будут на автобусе № 101 от площади Баварина.

Ранее amic.ru рассказал, как в Барнауле 12 июня отметят День России.