Концерты, конкурсы и мастер-классы. 10 июня в Барнауле откроют городской пляж
Доставлять отдыхающих на остров Помазкин будет автобус № 101 с площади Баварина
9 июня 2022, 11:45, Никита Черников
10 июня в Барнауле начнёт работать городской пляж на острове Помазкин, который расположен по адресу Правобережный тракт, 10, сообщили в мэрии.
В день открытия планируется множество мероприятий, начало — в 12:00.
«Гостей пляжа ждёт концертная программа, мастер-классы, конкурсы, заплыв представителей Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края „Белые медведи“», — говорится в сообщении.
Возить горожан в купальный сезон туда будут на автобусе № 101 от площади Баварина.
Ранее amic.ru рассказал, как в Барнауле 12 июня отметят День России.
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