На границе России и Грузии закроют мобильный пункт военкомата

С КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» на границе России и Грузии уберут мобильные пункты военкомата. Об этом сказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Дал распоряжение с завтрашнего дня убрать с КПП „Верхний Ларс“ и „Нижний Зарамаг“ мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель», — написал Меняйло в своём телеграм-канале.

Он добавил, что поток людей, которые хотели уехать за границу, снизился. При этом пограничная служба обладает всеми данными о людях, для которых выезд из страны ограничен.

Напомним, что после объявления о частичной мобилизации на сухопутных границах России образовались пробки из желающих выехать. Один из заторов зафиксировали на границе Алтайского края и Казахстана.