На границе Алтайского края и Казахстана растянулась огромная очередь из машин

На российско-казахстанской границе в Алтайском крае выстроилась огромная очередь из автомобилей.

Снимками с пропускного пункта за Рубцовском поделился с amic.ru очевидец. На кадрах можно заметить, что машин в пробке собралось огромное количество — как легковых, так и грузовых.

«Приходилось ехать по „встречке“. Очень много машин», — рассказал читатель.

Фото очевидца / amic.ru

После объявления в России частичной мобилизации многие стали активно покидать страну через сухопутные границы. В частности, граждане уезжают в Казахстан, Монголию, Грузию, Финляндию и другие страны. На многих пропускных пунктах отмечаются огромные очереди.