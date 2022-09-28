На границе Алтайского края и Казахстана растянулась огромная очередь из машин
Пробка собралась за Рубцовском
28 сентября 2022, 08:33, Никита Черников
На российско-казахстанской границе в Алтайском крае выстроилась огромная очередь из автомобилей.
Снимками с пропускного пункта за Рубцовском поделился с amic.ru очевидец. На кадрах можно заметить, что машин в пробке собралось огромное количество — как легковых, так и грузовых.
«Приходилось ехать по „встречке“. Очень много машин», — рассказал читатель.
Фото очевидца / amic.ru
После объявления в России частичной мобилизации многие стали активно покидать страну через сухопутные границы. В частности, граждане уезжают в Казахстан, Монголию, Грузию, Финляндию и другие страны. На многих пропускных пунктах отмечаются огромные очереди.
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