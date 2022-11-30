На сколько в Алтайском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года

С 1 декабря в Алтайском крае, как и по всей стране, произойдёт индексация тарифов на коммунальные услуги. Решение правительства Российской федерации по этому вопросу вступило в силу 14 ноября 2022 года. Индексация будет внеочередной: до этого планировалось пересмотреть тарифы с 1 июля 2023 года. Взамен власти обещают, что теперь ближайшая индексация произойдёт не ранее июля 2024 года. После решения правительства региональные власти должны были пересмотреть тарифы до 29 ноября. И уже с 1 декабря они начнут действовать. Рассказываем, что на данный момент известно об изменении тарифов и почему так срочно их потребовалось повышать.

Почему решили на полгода раньше пересмотреть тарифы?

Пересмотр тарифов на коммунальные услуги — решение необходимое. Принято оно было в связи с ростом цен, а также изменением общей экономической обстановки. Главная цель — обеспечить бесперебойную работу системы жилищно-коммунального хозяйства страны, не допустить её ухудшения и снижения надёжности и качества услуг для потребителей.

«Действующие тарифы не могут гарантировать бесперебойную работу системы, так как были утверждены исходя из рыночных цен ресурсов и заработной платы 2020 года с учётом прогнозов Минэкономразвития России. Однако темпы роста цен на энергетические ресурсы существенно разошлись с прогнозируемыми показателями. Например, цены на уголь с осени 2020 года выросли более чем на 50%», — пояснили в региональном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В Алтайском крае почти за два года на 28% выросла минимальная заработная плата — с 13 000 до 16 638 рублей.

«Соответственно, поставщики коммунальных услуг уже сегодня фактически несут повышенные расходы, которые не учтены в полном объёме в действующих тарифах, несут убытки. Всё это чревато перебоями и отказами коммунальных систем жизнеобеспечения», — объясняют в министерстве.

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На сколько вырастут тарифы в Алтайском крае?

Как следует из постановления правительства Российской федерации, для всех регионов страны установлено ограничение роста платы за коммунальные услуги в среднем не более 9%. При этом в декабре для каждого субъекта России продолжают действовать допустимые отклонения от среднего уровня. Для муниципалитетов Алтайского края это значение с 2019 года составляет 2,4%, за исключением ценовых зон теплоснабжения, где действует особый порядок установления предельных индексов.

Согласно информации краевого управления по тарифам, природный газ с началом календарной зимы будет стоить 7,58 рубля за «куб» (было 7 рублей). Сжиженный газ, поставляемый в баллонах компанией «Алтайкрайгазсервис» для бытовых нужд, будет стоить 51,1 рубля за кг (было 50,82 рубля), а из групповых газовых резервуарных установок — 35,46 руб/кг.

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Тариф за вывоз ТКО в Барнаульской зоне составит 592,31 рубля за 1 куб. м (было 565,26 рубля). В Бийске аналогичная величина будет равна 490,35 рубля за «куб», а в Рубцовске — 576,73 рубля.

Холодная вода в Барнауле с 1 декабря будет стоить 26,6 рубля за «куб» (ранее 24,02 рубля), а водоотведение — 23,3 рубля (до этого 20,84 рубля).

Электроснабжение. Жители городов, в чьих домах есть электроплиты, будут платить по 4,15 рубля за кВт (было 3,81 рубля), а сельское население — 3,98 рубля/кВт (было 3,66 рубля).

Совокупная плата за «коммуналку» включает расчёт за холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ, твёрдое топливо, отведение сточных вод, обращение с ТКО.

В краевом управлении по тарифам отмечают, что для муниципалитетов Алтайского края предельный индекс установлен на уровне 10,3%. И только в двух ценовых зонах теплоснабжения — городах Барнаул и Бийск — предельный индекс установлен в размере 14,7% и 11,4% соответственно.

«Напомним, что эти населённые пункты постановлениями правительства РФ отнесены к ценовым зонам в целях реализации масштабных инвестиционных и ремонтных программ», — отметили в управлении по тарифам Алтайского края.

Но даже в этом случае реальное повышение стоимости коммунальных услуг для потребителей будет меньше, так как «любое превышение роста стоимости платежей над этими величинами подлежит компенсации», уточняют в управлении по государственному регулированию цен и тарифов.

О какой компенсации идёт речь?

В Алтайском крае действует система выплаты компенсаций потребителям сверхнормативного роста платы коммунальных услуг. Оформлением и выплатами занимаются администрации районов и городов региона. Эти выплаты компенсируют прирост платежа за коммунальные услуги всем жителям вне зависимости от наличия льгот, количества потребителей и жилых помещений.

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Кто имеет право на компенсацию?

Право на денежную компенсацию имеют как собственники жилого помещения (хоть частного дома, хоть квартиры в многоэтажке), так и наниматели.

Важный момент: денежная компенсация предоставляется с учётом постоянно проживающих с ним членов семьи.

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Куда обращаться, чтоб оформить компенсацию?

В МФЦ либо в администрацию муниципалитетов.

Например, в Барнауле заявления на оформление компенсации принимают в комитете по социальной поддержке населения. Он находится по адресу: улица Никитина, дом 59а, кабинет № 1.

График приёма граждан: пн-чт — с 08:00 до 16:00, обед — с 12:00 до 12:48.

Нужна предварительная запись на приём. Записаться можно по телефону: 371-789.

Либо можно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края (МФЦ) по адресам:

Павловский тракт, 58г;

ул. Шукшина, 32а;

ул. Сухэ-Батора, 20;

пр. Ленина, 179;

пр. Ленина, 6.

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Какие документы нужны, чтобы оформить компенсацию?

— Заявление о назначении денежной компенсации;

— копии документов, удостоверяющих личность собственников (нанимателей);

— копии документов, подтверждающих проживание гражданина на территории муниципалитета;

— копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;

— финансовый лицевой счёт на жилое помещение;

— данные лицевого счёта в кредитной организации.

Важно: компенсация выплачивается по фактическим затратам, произведённым за прошедший месяц.

А если у меня есть льготы на оплату ЖКХ, мне эту компенсацию можно оформить?

Да, льготная категория граждан тоже имеет право оформить компенсацию. Как пояснили в управлении по тарифам, для отдельных льготных категорий жителей в Алтайском крае действуют субсидии и компенсации от управлений соцзащиты населения. Все они так же будут действительны при оформлении компенсации. Подробную информацию об этих льготах можно посмотреть на официальном сайте Минсоцзащиты Алтайского края в разделе «Деятельность — Направления деятельности — Социальные выплаты».

Когда ещё меняли тарифы на коммунальные услуги в Алтайском крае в 2022 году?

В 2022 году тарифы на коммунальные услуги уже корректировали. Произошло это 1 июля. Тогда в большинстве муниципалитетов Алтайского края предельный индекс был установлен в размере 4,3%. Самый высокий предельный индекс был установлен в Бийске — 6,5% и Барнауле — 6,7%.

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Так, отопление в краевом центре для абонентов СГК выросло на 136 рублей, до 2241,44 рубля за 1 гигакалорию. Заметно в середине лета подорожал вывоз мусора в границах Барнаульской зоны. Для жителей квартир тариф вырос с 54,43 рубля с человека в месяц до 68,34 рубля, или почти на 25%. Электроэнергия для жителей края, в чьих квартирах есть электроплиты, увеличилась на 14 копеек: с 3,67 руб/кВт·ч до 3,81 рубля.

В Барнауле тариф на водоотведение с 1 июля вырос с 20,05 рубля за куб. м до 20,84. Питьевая вода подорожала с 23,09 рубля за куб. м до 24,02 рубля. Увеличилась плата и за горячую воду. Напомним, она состоит из двух компонентов: собственно воды и подогрева. За воду горожане платят по тарифам Барнаульского водоканала — 24,02 рубля за «куб», а за подогрев — по 2241,44 рубля за гигакалорию (это цена тепловой энергии для «Барнаульской генерации»).

Кроме того, с 1 июля цены на сжиженный газ в Алтайском крае выросли в диапазоне от 4,2 до 4,44%. Так, сжиженный газ в баллонах без доставки подорожал с 32,99 рубля за кг до 34,37 рубля, с доставкой — от 48,67 до 50,82 рубля.