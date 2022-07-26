Осетровые с креветками. Олеся Судзиловская показала, чем кормили гостей Шукшинского фестиваля

Дорогих гостей фестиваля кормили в одном из ресторанов, расположенных в старой части Барнаула. Судя по снимкам в телеграм-канале кинозвезды Олеси Судзиловской, опубликованным только 26 июля, потчевали писателей и кинематографистов осетровыми с креветками, а также разносолами щедрой алтайской земли. Гости радостно фотографировали эти блюда:

На банкете после открытия Шукшинского фестиваля / Фото: Олеся Судзиловская

По данным, размещённым на сайте заведения, в банкетном VIP-зале за одного посетителя берут от 3000 рублей (без спиртного). Из представленных на фото блюд удалось опознать по меню ресторана только два:

Морковный кейк с творожным муссом и лимонный сюпрем за 380 руб. / Фото: Олеся Судзиловская

Доска с мясом (ростбиф маринованный, домашняя ветчина, сыровяленая свинина, сыровяленая говядина, подаётся с горчицей) за 980 руб. / Фото: Олеся Судзиловская

Остальные блюда, видимо, из банкетного меню, которого нет на сайте этого заведения.

Также Олеся сфотографировалась в интерьере ресторана:

Кинозвезда в одном из ресторанов Барнаула / Фото: Олеся Судзиловская

Напомним, что Судзиловская с семьёй прилетела на Алтай за пару недель до Шукшинского фестиваля, путешествовала по Горному. Там она пожурила туристов, оставляющих мусор на берегу Катуни. Заезжала актриса и в Белокуриху, где повстречала машину с маралом.

На Пикете в Стростках за день до Шукшинского фестиваля она пообщалась с рабочими, ремонтировавшими сцену, и поделилась с ними завтраком. А на открытии праздника блистала на красной дорожке у драмтеатра в Барнауле. Также Судзиловская съездила в гости на несколько сельских предприятий края.

И везде фотографировала еду, которой её угощали в алтайских кафе и ресторанах.