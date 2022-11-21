Песков: в Кремле не обсуждают возможность сделать 31 декабря выходным днем

Песков отметил, что подобное решение должна принимать Государственная Дума

21 ноября 2022, 17:35

В Кремле не обсуждают возможность сделать 31 декабря официальным выходным днём. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России отметил, что подобное решение должна принимать Государственная Дума.

Напомним, что Госдума уже в следующем месяце может рассмотреть законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днём на федеральном уровне. Парламентарии от ЛДПР хотят включить последний день года в праздничные дни новогодних каникул, а 8 января, в свою очередь, сделать рабочим. Авторы законопроекта отмечают, что если 31 декабря выпадает не на выходной, то многие работники для подготовки к Новому году вынуждены брать отгулы и оформлять отпуска без содержания.

«Это будет зависеть от решения Госдумы, это же не наша прерогатива», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к данному вопросу.

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным

Отметим, что россияне на Новый год будут отдыхать девять дней — с 31 декабря по 8 января. При этом никаких решений и постановлений для этого не понадобилось, так как последний день 2022 года выпадает на субботу.

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