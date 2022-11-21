Песков: в Кремле не обсуждают возможность сделать 31 декабря выходным днем

В Кремле не обсуждают возможность сделать 31 декабря официальным выходным днём. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России отметил, что подобное решение должна принимать Государственная Дума.

Напомним, что Госдума уже в следующем месяце может рассмотреть законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днём на федеральном уровне. Парламентарии от ЛДПР хотят включить последний день года в праздничные дни новогодних каникул, а 8 января, в свою очередь, сделать рабочим. Авторы законопроекта отмечают, что если 31 декабря выпадает не на выходной, то многие работники для подготовки к Новому году вынуждены брать отгулы и оформлять отпуска без содержания.

«Это будет зависеть от решения Госдумы, это же не наша прерогатива», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к данному вопросу.

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Общество Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным

Отметим, что россияне на Новый год будут отдыхать девять дней — с 31 декабря по 8 января. При этом никаких решений и постановлений для этого не понадобилось, так как последний день 2022 года выпадает на субботу.