Пожар произошел на центральном кладбище в Горно-Алтайске

Площадь пожара составила около четырех квадратных метров

06 апреля 2026, 13:14, ИА Амител

Кладбище / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Горно-Алтайске 5 апреля произошел пожар на центральном кладбище. Возгорание затронуло венки, сообщили в МЧС Республики Алтай.

По данным ведомства, на место оперативно прибыли восемь пожарных и две единицы техники. Площадь пожара составила около четырех квадратных метров, огонь был быстро ликвидирован.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания уточняются.