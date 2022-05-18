Схему движения общественного транспорта изменят в «Ночь музеев» в Барнауле

В «Ночь музеев» в Барнауле на нескольких участках дорог ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 18:00 часов 21 мая до 02:00 часов 22 мая будет закрыто движение по всей ширине чётной и нечётной проезжих частей ул. Ползунова (от пр. Социалистического до пр. Красноармейского) и проезжей части ул. Льва Толстого (от пр. Ленина до ул. Максима Горького)», — сказано в сообщении.

Движение общественного транспорта будет организовано по следующим маршрутам:

при движении в сторону пл. Спартака по маршрутам № 17, 73: пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — пл. Спартака; обратно: без изменений;

при движении в сторону конечного остановочного пункта ЛДП «Спартак-2» по маршруту № 57: пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее по маршруту; обратно: без изменений;

при движении в сторону конечного остановочного пункта ЛДП «Спартак-2» по маршруту № 60: пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина — ЛДП «Спартак-2; обратно: без изменений;

при движении в сторону Речного вокзала по маршруту № 47: пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее по маршруту, обратно: без изменений;

при движении в сторону ул. Аванесова по маршрутам №109, 109оп: пр. Ленина — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — разворот на ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее по маршрутам; обратно: пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее по маршрутам.

Ранее городские власти рассказали о том, как будет ходить общественный транспорт после закрытия моста у Нового рынка.