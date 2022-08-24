Вечером 24 августа в Барнауле отключат светофор на загруженной улице

Светофор временно отключат на улице Челюскинцев в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, из-за проведения плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения 24 августа с 21:30 до полуночи перестанет работать светофор в районе пересечения с улицей Папанинцев.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке дороги, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

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Авто Барнаульские власти прокомментировали десятиминутный «красный светофор» на пересечении Калинина и Профинтерна

Ранее жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на то, что красный свет на светофорах на улице Профинтерна в месте её пересечения с проспектом Калинина горит около 10 минут. В профильном комитете городской администрации amic.ru рассказали, что это вынужденная мера, так светофор работает не всё время.