Врачи и медсестры Алтайского края могут пройти профпереподготовку за счет бюджета региона. Как это сделать?

Неработающие жители Алтайского края с медицинским образованием могут пройти профессиональную переподготовку за счёт регионального бюджета.

С 2022 года в нашем регионе предусмотрена компенсация расходов на обучение для граждан, которые когда-то получили медобразование, но не работают по специальности и утратили допуск к медицинской деятельности.

Среди них оказалась и жительница Барнаула Екатерина. Она с детства мечтала стать педиатром, на отлично окончила Алтайский государственный медицинский университет. И какое-то время работала в детской поликлинике. Говорит, работа ей нравилась, но потом пришлось уйти в декрет. Через три года родился второй ребёнок. Екатерина вовремя не прошла переобучение, которое каждый медработник должен проходить раз в пять лет, соответственно, не получила сертификат и потеряла допуск к медицинской деятельности. Но сейчас её проблема решена: благодаря компенсации из регионального бюджета она проходит обучение. Вместе с ней учатся по этой программе ещё трое жителей Алтайского края.

«Кто-то из них принял решение сменить специальность, так как не мог продолжать трудовую деятельность на прежнем месте из-за ухудшившегося здоровья. Есть женщина, которая переехала из другого региона и решила в нашем крае вновь вернуться в медицину», — рассказывают специалисты Министерства здравоохранения Алтайского края.

Кто может получить компенсацию за обучение?

Программа рассчитана на врачей и средних медицинских работников, которые либо утратили допуск к медицинской деятельности, либо хотят работать по другой специальности, объяснили в региональном Минздраве.

Главное условие: после переобучения они должны трудоустроиться в медицинскую организацию, подведомственную Министерству здравоохранения Алтайского края.

Фото: Минздрав Алтайского края



А где проводится переобучение и по каким специальностям?

Организацию, в которой можно пройти профессиональную подготовку, соискатель может выбрать самостоятельно. Также самостоятельно он выбирает и специальность, которую считает необходимой для себя. И сам выбирает даже медучреждение для трудоустройства.

Главное условие при заключении договора с медицинской организацией: гражданин должен быть неработающим и проходить обучение.

Что нужно, чтобы оформить компенсацию?

Традиционные документы: в течение периода обучения нужно предоставить в медицинскую организацию заявление, согласие на обработку персональных данных, копии документа, удостоверяющего личность, договора об оказании платных образовательных услуг, документов об образовании и квалификации в сфере здравоохранения, платёжные документы, подтверждающие перечисление соискателем средств на оплату обучения.

Какова сумма компенсации и куда поступают деньги?

Размер компенсации — это фактически понесённые гражданином расходы на оплату обучения, но не более 50 тысяч рублей.

Средства поступают на счёт гражданина в течение месяца со дня заключения договора с медицинской организацией.

А студенты могут стать участниками программы?

Да, участниками этой программы могут стать и студенты. Но только те, кто учатся в медицинских колледжах, пояснили в Министерстве здравоохранения.

Причём обучаться по дополнительной профессиональной программе можно и во время получения среднего базового образования. А после получения диплома заключить договор с медицинской организацией для компенсации стоимости обучения.

Медучреждение после оформления договора с неработающим гражданином, проходящим обучение, может принять его на работу, но после завершения обучения гражданин обязан трудоустроиться по полученной специальности.

Фото: Минздрав Алтайского края

Зачем нужна эта программа?

В региональном Минздраве отмечают, что принятая программа позволит привлечь дополнительных специалистов в систему здравоохранения региона, а значит, улучшить доступность и качество медицинской помощи жителям Алтайского края.

«Для наших учреждений — это один из способов привлечь кадры за короткий срок, так как после завершения обучения и прохождения аккредитации специалист сразу трудоустраивается в медорганизацию, с которой заключил договор», — объяснили в министерстве.

Ежегодно планируется предоставление компенсации 30 соискателям.

Где узнать подробнее о программе?

Подробная информация для соискателей размещена на сайте Минздрава Алтайского края в разделе Специалистам/ Компенсация. Вопросы можно задать по тел.: 8 (3852) 62 86 51.