От Украины до Китая. О чем Путин говорил с мировыми СМИ на ПМЭФ

В ходе беседы глава государства подробно изложил позицию России по ключевым международным вопросам и ответил на вопросы представителей крупнейших зарубежных СМИ

05 июня 2026, 10:31, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума. Беседа продолжалась около двух часов и затронула широкий круг тем — от ситуации на Украине и перспектив мирного урегулирования до отношений с НАТО, поставок газа в Европу и сотрудничества России с Китаем, Индией и странами СНГ, пишет РИА Новости.

Одной из главных тем встречи стала ситуация вокруг Украины. Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что российские войска продолжают наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, одной из ключевых проблем украинской армии остается нехватка личного состава.

Президент привел собственные оценки потерь и мобилизационных возможностей Украины. По его словам, ежемесячные потери ВСУ составляют около 40 тысяч человек, тогда как мобилизация и возвращение военнослужащих из госпиталей позволяют восполнять около 30 тысяч человек. Также Путин заявил, что значительное влияние на ситуацию оказывают случаи дезертирства.

Говоря о ходе боевых действий, российский лидер сообщил, что под контроль российских войск перешли около 2440 квадратных километров территории. По его словам, Луганская Народная Республика находится под контролем России полностью, Донецкая Народная Республика — примерно на 85%, а Запорожская область — на 80%.

Во время встречи Путин также раскрыл новые подробности, связанные с применением ракетного комплекса "Орешник". Президент заявил, что полноценного боевого применения комплекса по назначенным целям пока фактически не было.

«Открою вам тайну: у нас потом туда залетели наши дроны — в этот сарай, по которому ударили, — и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все», — рассказал глава государства.

По его словам, полученные данные используются для принятия дальнейших решений о возможном применении комплекса в будущем.

Значительная часть вопросов касалась перспектив мирного урегулирования конфликта. Путин подчеркнул, что Россия, по его словам, готова к завершению противостояния и переговорам.

«Нужно, чтобы с теми же компромиссами согласилась украинская сторона, и конфликт быстро придет к своему естественному завершению», — отметил президент.

При этом он высказал мнение, что нынешние украинские власти не заинтересованы в прекращении боевых действий, поскольку в таком случае могут столкнуться с потерей власти.

Отвечая на вопрос о возможных посредниках в мирном процессе, Путин заявил, что государства Европейского союза не могут претендовать на роль нейтральной стороны.

«Посредничество предполагает нейтралитет. Каким посредником могут быть страны, которые фактически втягиваются в боевые действия?» — сказал он.

Отдельно глава государства прокомментировал фигуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

«Он не друг Путина, как принято говорить. Он немецкий государственный деятель, у него есть позиция и мужество ее отстаивать. Таких в Европе сейчас немного», — отметил президент.

Во время разговора с немецкими журналистами Путин вновь затронул тему энергетики и поставок российского газа в Европу. По его словам, одна из ниток газопровода "Северный поток — 2" остается работоспособной.

«Только нажать на кнопку — и газ пошел. "Газпром" готов хоть завтра — 25–28 миллиардов кубометров в год», — заявил глава государства.

По мнению президента, вопрос возобновления поставок зависит исключительно от политического решения немецких властей.

Не обошлось и без вопроса о возможных переговорах с Владимиром Зеленским. Путин вновь поднял тему легитимности украинского президента после окончания его конституционного срока полномочий в 2024 году.

«Нам бы хотелось в случае подписания исторических документов подписывать их с лицами, которые являются легитимными. Было бы желание — найдем, с кем подписать документ», — заявил российский лидер.

Отвечая на вопрос французского журналиста о том, что он сказал бы Зеленскому при личной встрече после завершения конфликта, Путин ответил:

«Как минимум можно и нужно было бы сказать: "Слава богу, что все закончилось"».

Президент также отверг утверждения о возможной подготовке нападения России на страны НАТО.

«Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это не просто бред — это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», — заявил он.

В ходе беседы обсуждались и вопросы международного сотрудничества. Говоря о Казахстане, Путин отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами, подчеркнув, что совместная работа нередко сопровождается острыми дискуссиями по различным вопросам.

Отвечая на вопрос руководителя агентства "Синьхуа", президент рассказал о взаимоотношениях с председателем КНР Си Цзиньпином и российско-китайском партнерстве.

«Мы дружим не против кого-то, а в интересах друг друга. Си обращается ко мне "мой старый друг" — и я так говорю. Это не фигура речи», — сказал Путин.

Говоря об отношениях с Индией, глава государства заявил, что развитие сотрудничества Нью-Дели с другими странами не оказывает негативного влияния на российско-индийские связи.

Кроме того, Путин прокомментировал курс Армении на сближение с Европейским союзом. По его словам, каждое государство вправе самостоятельно выбирать внешнеполитических партнеров, однако подобные решения требуют определенности.

«Право каждой суверенной страны — выбирать партнеров. Но нужно определиться», — подчеркнул президент.

Встреча с руководителями мировых информационных агентств стала одной из наиболее продолжительных и содержательных публичных дискуссий Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума. В ходе беседы глава государства подробно изложил позицию России по ключевым международным вопросам и ответил на вопросы представителей крупнейших зарубежных СМИ.