Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина

Представитель Кремля назвал "большой проблемой" для Киева всё, что связано с Россией

19 января 2023, 20:17, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, усомнился в существовании Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, он посоветовал ему как можно скорее осознать реальность и России, и её президента.

"Понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина", – заявил представитель Кремля журналистам.

Песков также назвал "большой проблемой" для Киева всё, что связано с Россией. Он уточнил, что цели Москвы, так или иначе, будут достигнуты, поэтому чем раньше учтут её требования, тем быстрее Киев сможет приступить к восстановлению.