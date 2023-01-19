НОВОСТИПолитика

Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина

Представитель Кремля назвал "большой проблемой" для Киева всё, что связано с Россией

19 января 2023, 20:17, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, усомнился в существовании Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, он посоветовал ему как можно скорее осознать реальность и России, и её президента.

"Понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина", – заявил представитель Кремля журналистам.

Песков также назвал "большой проблемой" для Киева всё, что связано с Россией. Он уточнил, что цели Москвы, так или иначе, будут достигнуты, поэтому чем раньше учтут её требования, тем быстрее Киев сможет приступить к восстановлению.

Комментарии 9

  • ты, говорит, суслика видишь?.... а он есть!...
    19 января, Гость   Ответить
  • Всё-таки Зеленский наркоман...
    19 января, Гость   Ответить
  • Ума палата. не хватило даже на то чтобы не отвечать дебилу.
    20 января, Гость   Ответить
  • я тоже уже пару лет сомневаюсь
    20 января, Гость   Ответить
  • У Пескова талант колобродить, что ему веришь все наоборот.
    20 января, Гость   Ответить
  • Был дзюдоист, стал хоккеист
    20 января, Гость   Ответить
  • Может Зеленского уже нет? И Байден ходит как в параллельной реальности
    20 января, Гость   Ответить
  • Пианист нюхач сейчас популярнее.Это правда )
    20 января, Гость   Ответить
  • "Ума палата. не хватило даже на то чтобы не отвечать дебилу." --- Гость, так этот дебил - президент Украины, игнорировать его сложно. Вся Европа его слушает, затаив дыхание.
    20 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров