Пожар на кладбище произошёл в алтайском городе

Затронутая огнём площадь была "внушительных размеров"

24 апреля 2023, 10:02, ИА Амител

Кадр из видео: "Каменские новости"

В Камне-на-Оби произошёл пожар на местном кладбище, пишут "Каменские новости".

Инцидент случился днём 23 апреля. Отмечается, что пламя охватило не только сухую траву, но местами перекинулось на деревянные кресты.

Затронутая огнём площадь была "внушительных размеров", сказано в публикации.

"Бойцы 8-го пожарно-спасательного отряда борются с огнём часами напролёт. Пожарные расчёты не покидали кладбище и в тёмное время суток", – говорится в сообщении.

Удалось ли потушить пламя на данный момент, пока неизвестно.

Напомним, в Алтайском крае 12 апреля объявили пожароопасный сезон.