Четыре малыша большеухой лисицы родились в Новосибирском зоопарке

Щенки любят играть друг с другом и родителями

15 июля 2026, 20:17, ИА Амител

Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке на свет появились четыре малыша большеухой лисицы. Сейчас они подрастают и с интересом изучают вольер.

Самое любимое времяпрепровождение лисят — игры друг с другом и с родителями. Воспитанием потомства в семье занимаются и мама, и папа. Самец постоянно патрулирует территорию и следит за обстановкой. При появлении сотрудников зоопарка (киперов) пара действует по четкому защитному сценарию: мать и отец немедленно прячут детенышей в домик, а сами занимают позиции у входа и надежно его блокируют.

«У большеухих лисиц очень развито родительское поведение. Они действуют слаженно: сначала прячут потомство, затем сами занимают оборонительную позицию. Даже во время кормления самец ведет себя максимально заботливо — сначала пропускает малышей, потом самку, и только потом ест сам», — отмечает зоолог Анна Бушнева.

Поскольку это первый случай появления на свет детенышей большеухой лисицы в зоопарке, специалисты с особым вниманием наблюдают за нюансами их воспитания и родительского поведения.