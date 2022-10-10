Мальчик-водитель убежал. Подробности гибели девочки на квадроцикле в Новоалтайске

В Алтайском крае следствие выясняет обстоятельства ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка, сообщает региональный СК.

Напомним, трагедия произошла вечером 8 октября на одном из пустырей возле дома № 60 по улице Деповской.

«14-летний подросток, управляя снегоболотоходом СF MOTO Z6 без государственных регистрационных знаков, не справился с управлением и допустил съезд на обочину с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП 14-летняя подруга водителя скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Также уточнили, что несовершеннолетний водитель скрылся с места ДТП.

Возбудили уголовное дело по признакам «нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортным средством».

Ранее в Алтайском крае ребёнок погиб при опрокидывании мотоцикла «Урал», на котором катались дети.