На Алтае водитель «Нивы» сбил восьмилетнюю девочку
Ребёнок неожиданно выбежал на проезжую часть из-за стоящего автобуса
30 сентября 2022, 09:05, Илья Звягинцев
В Республике Алтай прокуратура проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл 27 сентября около 15:00 в селе Алфёрово Майминского района. Восьмилетняя девочка неожиданно выбежала из-за стоящего автобуса, а 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не успел среагировать и сбил ребёнка.
В результате аварии девочку отправили в больницу с различными травмами.
Ранее сообщалось, что грузовик врезался в ограничитель высоты у Старого моста в Барнауле.
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