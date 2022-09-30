На Алтае водитель «Нивы» сбил восьмилетнюю девочку

В Республике Алтай прокуратура проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл 27 сентября около 15:00 в селе Алфёрово Майминского района. Восьмилетняя девочка неожиданно выбежала из-за стоящего автобуса, а 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не успел среагировать и сбил ребёнка.

В результате аварии девочку отправили в больницу с различными травмами.

Ранее сообщалось, что грузовик врезался в ограничитель высоты у Старого моста в Барнауле.