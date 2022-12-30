В Новосибирске задержали автоугонщиков из Алтайского края

Двух жителей Алтайского края задержали в Новосибирске после угона автомобиля. Об этом рассказали в региональном МВД.

Мужчины 48 и 40 лет угнали автомобиль Lexus LX-570, нанеся владельцу ущерб на сумму в шесть миллионов рублей.

Злоумышленники заранее приехали в город и подобрали автомобиль, который позднее угнали с использованием специальных средств.

В ходе проведения обысковых мероприятий полицейскими обнаружено и изъято: 5 радиостанций, 2 устройства для глушения gps-сигналов, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, сканер шлагбаумов, ключи от домофонов, устройства для запуска двигателя.

В отношении угонщиков возбудили уголовное дело.