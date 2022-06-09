Житель Алтайского края в течение трех лет насиловал свою дочь и задушил жену

34-летний житель Алтайского края убил бывшую жену и в течение трёх лет насиловал несовершеннолетнюю дочь. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по региону, его обвиняют сразу по трём статьям УК РФ.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемый развёлся со своей женой, с которой они воспитывали пятерых детей. Женщина делала ремонт в своём доме, а детей оставляла с отцом в арендуемом жилье. В ноябре 2021 года в ходе конфликта мужчина не менее трёх раз ударил её по голове.

«Достоверно зная, что за происходящим наблюдает 14-летняя дочь, злоумышленник на её глазах задушил мать. Затем мужчина сбросил тело потерпевшей в подпольное помещение дома, а на следующий день закопал его в надворной постройке», — рассказали в ведомстве.

Пригрозив дочери, он рассказал детям, родным и полиции, что экс-супруга ушла из дома в неизвестном направлении, и даже создал видимость её поиска.

После того как следователи раскрыли преступление и задержали мужчину, они установили, что на протяжении трёх лет злоумышленник совершал сексуальное насилие над своей родной дочерью, первый раз изнасиловав её в 10-летнем возрасте.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в убийстве признал частично, утверждая, что не убивал бывшую супругу на глазах дочери. По поводу совершения сексуального насилия мужчина от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.