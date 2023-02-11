Путина попросили включить мебель в ипотеку

Чтобы создать дополнительный спрос на отечественную мебель

11 февраля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Минстроя Ирек Файзуллин попросил президента России Владимира Путина включить мебель в жилой недвижимости в договоры об ипотеке, сообщает "МК".

Программа, по задумке министра, должна распространяться на ипотечные кредиты, касающиеся новостроек. При этом речь идёт о мебели, произведённой в России.

"В целях поддержки жителей и развития лесопромышленного комплекса", – подчеркнул Файзуллин.

По его мнению, такой подход должен создать дополнительный спрос на отечественную мебель. Кроме того, это поможет снизить цену мебели за счёт включения в общую сумму кредита.