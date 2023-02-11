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Путина попросили включить мебель в ипотеку

Чтобы создать дополнительный спрос на отечественную мебель

11 февраля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава Минстроя Ирек Файзуллин попросил президента России Владимира Путина включить мебель в жилой недвижимости в договоры об ипотеке, сообщает "МК".

Программа, по задумке министра, должна распространяться на ипотечные кредиты, касающиеся новостроек. При этом речь идёт о мебели, произведённой в России.

"В целях поддержки жителей и развития лесопромышленного комплекса", – подчеркнул Файзуллин.

По его мнению, такой подход должен создать дополнительный спрос на отечественную мебель. Кроме того, это поможет снизить цену мебели за счёт включения в общую сумму кредита.

Комментарии 4

  • А на морковку, огурцы, и далее по списку, ипотека будет?
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Скоро будет.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Т.е. нам предлагают шкаф в кредит на 20 лет ? Вот это уровень благосостояния!!!
    11 февраля, Гость   Ответить
  • а цены ставить вменяемые на мебель из опилок и смолы не пробовали делать?
    11 февраля, Гость   Ответить
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