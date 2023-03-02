Пять человек пострадали при разрыве фюзеляжа самолёта на авиазаводе в Ульяновске
Инцидент произошёл во время испытания отсека фюзеляжа самолёта
02 марта 2023, 21:39, ИА Амител
Четыре человека получили травмы и один погиб в результате разрыва фюзеляжа самолёта на "Авиастаре" в Ульяновске, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских.
Инцидент произошёл во время испытания отсека фюзеляжа самолёта. Погиб один из работников предприятия.
"Навестил сейчас в больнице пострадавших работников "Авиастара". Всего в ЦГКБ Ульяновска скорая доставила четырёх человек", – отметил глава региона.
После диагностического обследования одного из пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Ещё троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести – у них ушибы и резаные раны.
"Выражаю соболезнования родным и близким. Поручил соцслужбам оказать необходимую помощь", – добавил губернатор.
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