Пять человек пострадали при разрыве фюзеляжа самолёта на авиазаводе в Ульяновске

Инцидент произошёл во время испытания отсека фюзеляжа самолёта

02 марта 2023, 21:39, ИА Амител

Фото: t.me/Russkih_Aleksey

Четыре человека получили травмы и один погиб в результате разрыва фюзеляжа самолёта на "Авиастаре" в Ульяновске, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских.

Инцидент произошёл во время испытания отсека фюзеляжа самолёта. Погиб один из работников предприятия.

"Навестил сейчас в больнице пострадавших работников "Авиастара". Всего в ЦГКБ Ульяновска скорая доставила четырёх человек", – отметил глава региона.

После диагностического обследования одного из пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Ещё троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести – у них ушибы и резаные раны.