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Экономист рассказала, почему производители сокращают объем упаковок

По словам специалиста, такая практика не является обманом

12 ноября 2024, 17:20, ИА Амител

Магазин / Фото: pxhere.com/ru/photo/1052603
Магазин / Фото: pxhere.com/ru/photo/1052603

Светлана Казанцева, доцент кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, рассказала агентству "Прайм", что в последнее время российские производители все чаще прибегают к уменьшению размеров упаковки и количества продукта, чтобы скрыть повышение цен.

Такая практика, известная как "шринкфляция", распространена во многих странах. В России она получила широкое распространение в период кризиса 2008-2010 годов. Тогда привычные упаковки весом 1 и 0,5 кг стали меньше на 50-100 граммов, что оставалось незаметным для потребителей. Например, вместо привычного литра стали предлагать 0,9 литра.

Эксперт подчеркнула, что это не является обманом, поскольку измененный вес или объем указан на упаковке товара.

В настоящее время такая практика становится все более популярной. Упаковки с фаршем или варениками, заявленные как полукилограммовые, на самом деле содержат 450 граммов продукта. Чаще всего шринкфляция встречается в продуктах, где сложно определить точный объем или количество, например, в туалетной бумаге и салфетках. Это позволяет производителям поддерживать уровень прибыли, поскольку многие покупатели не замечают изменений.

Продукты

Комментарии 10

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Гость

19:13:30 12-11-2024

На туалетной бумаге очень заметно - намотка слабее и ширина все меньше. А цена все выше!

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Musik

21:15:57 12-11-2024

Гость (19:13:30 12-11-2024) На туалетной бумаге очень заметно - намотка слабее и ширина ... В АК проблема с лопухами?

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Гость

20:47:47 12-11-2024

Буквально в субботу по видеосвязи мне из Софии показали бутылку с молоком - ровно 1000мл. Тоже сельхозрегион, как и мы, тоже небогатый и тоже инфляция и так далее.

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Musik

08:01:27 13-11-2024

Гость (20:47:47 12-11-2024) Буквально в субботу по видеосвязи мне из Софии показали буты... Фотошоп.

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Musik

08:01:27 13-11-2024

Гость (20:47:47 12-11-2024) Буквально в субботу по видеосвязи мне из Софии показали буты... Фотошоп.

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Гость

10:32:29 13-11-2024

Гость (20:47:47 12-11-2024) Буквально в субботу по видеосвязи мне из Софии показали буты...
вы еще не в Софии? вас там ждут

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Гость

21:04:45 12-11-2024

На заборе тоже написано, там дрова

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Гость

23:36:44 12-11-2024

Гость (21:04:45 12-11-2024) На заборе тоже написано, там дрова ... Вы что-то с чем-то попутали.

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Гость

11:17:02 13-11-2024

измененный вес или объем указан на упаковке товара... 90% взрослых вряд ли смогут прочитать мелкий шрифт на упаковке. Да и выбора особого нет.

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Гость

11:34:48 13-11-2024

казахстан рядом - четко литр и пол-литра, в маяке брала молочку их

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