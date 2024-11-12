Экономист рассказала, почему производители сокращают объем упаковок

По словам специалиста, такая практика не является обманом

12 ноября 2024, 17:20, ИА Амител

Магазин / Фото: pxhere.com/ru/photo/1052603

Светлана Казанцева, доцент кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, рассказала агентству "Прайм", что в последнее время российские производители все чаще прибегают к уменьшению размеров упаковки и количества продукта, чтобы скрыть повышение цен.

Такая практика, известная как "шринкфляция", распространена во многих странах. В России она получила широкое распространение в период кризиса 2008-2010 годов. Тогда привычные упаковки весом 1 и 0,5 кг стали меньше на 50-100 граммов, что оставалось незаметным для потребителей. Например, вместо привычного литра стали предлагать 0,9 литра.

Эксперт подчеркнула, что это не является обманом, поскольку измененный вес или объем указан на упаковке товара.

В настоящее время такая практика становится все более популярной. Упаковки с фаршем или варениками, заявленные как полукилограммовые, на самом деле содержат 450 граммов продукта. Чаще всего шринкфляция встречается в продуктах, где сложно определить точный объем или количество, например, в туалетной бумаге и салфетках. Это позволяет производителям поддерживать уровень прибыли, поскольку многие покупатели не замечают изменений.