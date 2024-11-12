Экономист рассказала, почему производители сокращают объем упаковок
По словам специалиста, такая практика не является обманом
12 ноября 2024, 17:20, ИА Амител
Светлана Казанцева, доцент кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, рассказала агентству "Прайм", что в последнее время российские производители все чаще прибегают к уменьшению размеров упаковки и количества продукта, чтобы скрыть повышение цен.
Такая практика, известная как "шринкфляция", распространена во многих странах. В России она получила широкое распространение в период кризиса 2008-2010 годов. Тогда привычные упаковки весом 1 и 0,5 кг стали меньше на 50-100 граммов, что оставалось незаметным для потребителей. Например, вместо привычного литра стали предлагать 0,9 литра.
Эксперт подчеркнула, что это не является обманом, поскольку измененный вес или объем указан на упаковке товара.
В настоящее время такая практика становится все более популярной. Упаковки с фаршем или варениками, заявленные как полукилограммовые, на самом деле содержат 450 граммов продукта. Чаще всего шринкфляция встречается в продуктах, где сложно определить точный объем или количество, например, в туалетной бумаге и салфетках. Это позволяет производителям поддерживать уровень прибыли, поскольку многие покупатели не замечают изменений.
19:13:30 12-11-2024
На туалетной бумаге очень заметно - намотка слабее и ширина все меньше. А цена все выше!
21:15:57 12-11-2024
Гость (19:13:30 12-11-2024) На туалетной бумаге очень заметно - намотка слабее и ширина ... В АК проблема с лопухами?
20:47:47 12-11-2024
Буквально в субботу по видеосвязи мне из Софии показали бутылку с молоком - ровно 1000мл. Тоже сельхозрегион, как и мы, тоже небогатый и тоже инфляция и так далее.
08:01:27 13-11-2024
Гость (20:47:47 12-11-2024) Буквально в субботу по видеосвязи мне из Софии показали буты... Фотошоп.
08:01:27 13-11-2024
Гость (20:47:47 12-11-2024) Буквально в субботу по видеосвязи мне из Софии показали буты... Фотошоп.
10:32:29 13-11-2024
Гость (20:47:47 12-11-2024) Буквально в субботу по видеосвязи мне из Софии показали буты...
вы еще не в Софии? вас там ждут
21:04:45 12-11-2024
На заборе тоже написано, там дрова
23:36:44 12-11-2024
Гость (21:04:45 12-11-2024) На заборе тоже написано, там дрова ... Вы что-то с чем-то попутали.
11:17:02 13-11-2024
измененный вес или объем указан на упаковке товара... 90% взрослых вряд ли смогут прочитать мелкий шрифт на упаковке. Да и выбора особого нет.
11:34:48 13-11-2024
казахстан рядом - четко литр и пол-литра, в маяке брала молочку их