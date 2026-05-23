Россиянам рассказали, что будет за отказ обновлять данные в банке

Для законопослушных граждан обновление данных не несет негативных последствий

23 мая 2026, 10:37, ИА Амител

Деньги, банковская карта / Сгенерировано ИИ midjourney / amic.ru

Россияне могут проигнорировать запрос банка или мобильного оператора об обновлении персональных данных, однако это может привести к блокировке приложения или приостановке оказания услуг. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы Георгий Камнев.

«Можно ли вообще проигнорировать запрос обновить данные? Можно. Но банк или сотовый оператор может заблокировать приложение и личный кабинет. И, соответственно, приостановить предоставление услуг», — пояснил депутат.

По словам Камнева, требования об актуализации данных связаны с исполнением норм федерального закона № 115-ФЗ, направленного на борьбу с теневым бизнесом, коррупцией, финансированием экстремизма и терроризма.

Парламентарий подчеркнул, что для законопослушных граждан обновление данных не несет негативных последствий.

Он также отметил, что обязанность контролировать операции клиентов распространяется не только на банки и операторов связи, но и на страховые компании, ломбарды, микрофинансовые организации, лизинговые компании, риелторские фирмы и организаторов лотерей.

«Но в фокусе внимания — именно банки и сотовые операторы, потому что их клиентами являются абсолютно все взрослые люди», — добавил Камнев.

По словам депутата, если человек сменил паспорт или потерял смартфон, финансовые организации без обновления данных не смогут своевременно отследить изменения, чем могут воспользоваться мошенники.

Камнев отметил, что обновить сведения проще всего через "Госуслуги", однако пользователи имеют право отказаться от передачи необязательной информации.

«Смело снимайте галочку», — посоветовал парламентарий, комментируя ситуации, когда операторы связи просят предоставить СНИЛС или ИНН.

При этом он подчеркнул, что граждан никто не вправе принуждать к конкретному способу обновления данных — при желании это можно сделать лично в офисе банка или оператора связи.