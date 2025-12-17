Россияне назвали главные события уходящего года

Среди них избрание Трампа президентом США и саммит на Аляске

Опрос, проведенный новостным порталом Mail, предложил аудитории определить ключевые события, оказавшие наибольшее и наименьшее влияние на общественное мнение в 2025 году. Согласно результатам, наиболее значимыми для россиян стали встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на территории Аляски, а также юбилейные торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В отзывах участников опроса подчеркивается, что "переговоры глав государств обладают исключительной важностью и имеют огромное значение для будущего страны", а также "вселяют оптимизм в установление мира". Юбилей Победы, по мнению респондентов, – это "знаменательная дата для России, исполненная гордости за свою историю" и "дань уважения подвигам предыдущих поколений".

Среди других событий, которые респонденты сочли важными в 2025 году, присутствовали новости как с международной, так и с внутренней арены. 13% выделили информацию об освобождении Суджи и территории Курской области российскими войсками. 10% респондентов обратили внимание на сообщения об испытаниях новейших образцов военной техники, в том числе "Буревестника" и "Посейдона". 8% отметили новость о частичном ограничении функционирования сервисов Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России.).

Новости об устранении последствий разлива нефти в Краснодарском крае оказались в фокусе внимания 6% участников опроса. Столько же (6%) отметили установление Александром Овечкиным нового исторического рекорда в НХЛ. 5% опрошенных посчитали наиболее важным событием года инаугурацию Дональда Трампа в качестве президента Соединенных Штатов, а 4% – вооруженный конфликт между Ираном и Израилем, длившийся 12 дней.