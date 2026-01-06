Самолет "Аэрофлота" не смог вылететь из Барнаула в Москву из-за технической неисправности

На борту лайнера находились 155 пассажиров и шесть членов экипажа

06 января 2026, 16:31, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Самолет компании "Аэрофлот", который должен был 6 января отправиться из Барнаула в Москву, не смог взлететь. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. Причиной стала техническая неисправность, при которой осуществить вылет было нельзя.

«По предварительным данным, сегодня воздушное судно, следовавшее сообщением Барнаул – Москва, в результате технической неисправности не осуществило вылет. На борту воздушного судно находилось 155 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал», – говорится в сообщении.Источник "Интерфакса" в экстренных службах пояснил, что экипаж отменил взлет еще до начала руления по взлетно-посадочной полосе. Со ссылкой на предварительные данные он утверждает, что неисправность возникла в инерциальной системе самолета, которая определяет положение, скорость и ориентацию воздушного судна.

В следственном ведомстве также сообщили, что барнаульский отдел начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). После установления всех обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение.

UPD: В пресс-службе "Аэрофлота" amic.ru сообщили, что рейс был действительно задержан по технической причине, но выявили ее еще до посадки пассажиров на борт. Продолжительность задержки объяснили тем, что неполадка требует прибытия инженерно-технического персонала из Новосибирска. В компании подчеркнули, что пассажирам рейса предоставили все обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания.