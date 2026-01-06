Самолет "Аэрофлота" не смог вылететь из Барнаула в Москву из-за технической неисправности
На борту лайнера находились 155 пассажиров и шесть членов экипажа
06 января 2026, 16:31, ИА Амител
Самолет компании "Аэрофлот", который должен был 6 января отправиться из Барнаула в Москву, не смог взлететь. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. Причиной стала техническая неисправность, при которой осуществить вылет было нельзя.
«По предварительным данным, сегодня воздушное судно, следовавшее сообщением Барнаул – Москва, в результате технической неисправности не осуществило вылет. На борту воздушного судно находилось 155 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал», – говорится в сообщении.Источник "Интерфакса" в экстренных службах пояснил, что экипаж отменил взлет еще до начала руления по взлетно-посадочной полосе. Со ссылкой на предварительные данные он утверждает, что неисправность возникла в инерциальной системе самолета, которая определяет положение, скорость и ориентацию воздушного судна.
В следственном ведомстве также сообщили, что барнаульский отдел начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). После установления всех обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение.
UPD: В пресс-службе "Аэрофлота" amic.ru сообщили, что рейс был действительно задержан по технической причине, но выявили ее еще до посадки пассажиров на борт. Продолжительность задержки объяснили тем, что неполадка требует прибытия инженерно-технического персонала из Новосибирска. В компании подчеркнули, что пассажирам рейса предоставили все обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания.
17:11:00 06-01-2026
а разве в такую погоду летают самолеты? Оо
19:28:46 06-01-2026
Элен без ребят (17:11:00 06-01-2026) а разве в такую погоду летают самолеты? Оо... Еще как летают, когда самолет исправный.
22:10:09 06-01-2026
Пассажирам нужны не напитки и гостиница, а своевременная доставка в порт назначения. Вот так в ноябре транзитом летела и жутко боялась, что аэрофлот этот рейс вообще отменит.
23:25:00 06-01-2026
Гость (22:10:09 06-01-2026) Пассажирам нужны не напитки и гостиница, а своевременная дос... До войны летали без проблем, так что выход налицо.
09:22:49 07-01-2026
Гость (23:25:00 06-01-2026) До войны летали без проблем, так что выход налицо.... Отказы техники были всегда и до и после будут.
10:54:30 07-01-2026
Гость (09:22:49 07-01-2026) Отказы техники были всегда и до и после будут. ... Да нет товарищ! Если санкции и нет запчастей то это, как полет на метле Бабы Яги в непогоду.
14:02:21 07-01-2026
Гость (23:25:00 06-01-2026) До войны летали без проблем, так что выход налицо.... На какое лицо? Ты давай договаривай, не стесняйся - выплевывай.
13:33:10 07-01-2026
Весь авиапарк-лизинговые самолеты. Запчасти нам не продают, своих нет в принципе. Как будет дальше?
17:23:48 08-01-2026
Столько минусов!!! Все самолеты, чем мы пользуемся сегодня- ворованные. Они взяты в лизинг. Аренда, на жестких условиях.Если получается, где-то далеко арестовать и вернуть хозяину, , ладно.Но мы стараемся туда не летать Но запчасти кончились, ресурсы авиа налета пассажирских можно посмотреть в тырнете... Нет запчастей, добываемые слева и справа, без гарантий-еще хуже. Разборка доноров завтра кончится. Своих нет! что делать?
17:38:39 08-01-2026
Господи-боже мой1 откуда столько минусов7 Кто-то думает, что мы летаем на самолетах производства России? Приведите- хоть одно оправдание, или подтверждение об использовании русской авиатехники для перевозок пассажиров. Ведь ВСЕ продали и ВСЕ развалили.
14:12:09 10-01-2026
Гость (17:38:39 08-01-2026) Господи-боже мой1 откуда столько минусов7 Кто-то думает, что... + много