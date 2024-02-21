Огонь Всероссийского семейного очага отправился в города Алтайского края
Алтайские семьи получили частицу "Сердца России"
21 февраля 2024, 07:00, ИА Амител
20 февраля во Дворце бракосочетания Барнаула прошла торжественная церемония передачи огня Всероссийского семейного очага "Сердце России" в города Алтайского края.
Семейные пары из Бийска, Славгорода, Рубцовска, Белокурихи, Ярового, Алейска, Заринска, Камня-на-Оби, Новоалтайска приехали в столицу края, чтобы увезти на свою малую родину частицу огня семейного очага.
Напомним, что огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" зажгли на выставке "Россия" во время форума "Родные – Любимые" 23 января, в день официального старта Года семьи, объявленного Владимиром Путиным. В Москву огонь привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме – с родины святых Петра и Февронии. А в Алтайский край огонь доставили из Кемерова.
10:27:12 21-02-2024
Чушь конечно полная, но почему нет? Каждый страдает ерундой по своему. По мне, так чтобы семьи не рассыпались не танцы с бубнами нужны, а конкретные материальные вещи: 1. Где жить. 2. Где работать. 3. Как обеспечить ребенка, при не работающем одном родителе. 4. Доступ в сад, школу, поликлинику.