Огонь Всероссийского семейного очага отправился в города Алтайского края

Алтайские семьи получили частицу "Сердца России"

21 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

Передача огня семейного очага в семьи Алтайского края / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

20 февраля во Дворце бракосочетания Барнаула прошла торжественная церемония передачи огня Всероссийского семейного очага "Сердце России" в города Алтайского края.

Семейные пары из Бийска, Славгорода, Рубцовска, Белокурихи, Ярового, Алейска, Заринска, Камня-на-Оби, Новоалтайска приехали в столицу края, чтобы увезти на свою малую родину частицу огня семейного очага.

Напомним, что огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" зажгли на выставке "Россия" во время форума "Родные – Любимые" 23 января, в день официального старта Года семьи, объявленного Владимиром Путиным. В Москву огонь привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме – с родины святых Петра и Февронии. А в Алтайский край огонь доставили из Кемерова.