Штормовой ветер принес в Барнаул зиму. Фото побелевшего города

Со всеми ее неприятными последствиями

08 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Снег в ноябре / Фото: amic.ru

Белым покрывалом укрылся Барнаул 8 ноября. После сильного ветра, пришедшего в Алтайский край, горожанам вдобавок к падающим деревьям надо теперь справляться с гололедом. На улице Аванесова и шоссе Ленточный бор уже обрадовались большие пробки. По краю, как сообщает региональное МЧС, серьезных разрушений нет, как и закрытых трасс.

Ранее amic.ru писал, что снег, выпавший 7 и 8 ноября, уже не растает до весны. Привыкаем к заснеженным пейзажам.