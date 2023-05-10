Штрафовать за самовыгул собак предложил депутат
По задумке Александра Спиридонова, наказание должно равняться размеру МРОТ
10 мая 2023, 10:48, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил штрафовать в размере МРОТ хозяев животных за их самовыгул, пишут "Известия".
По задумке парламентария, безнадзорный выгул собак и других питомцев должен приравниваться к их выбрасыванию на улицу.
Также предлагается обязать заводчиков получать специальную лицензию на работу, чтобы избежать недобросовестного разведения, которое отчасти приводит к большому числу брошенных животных.
Ранее рассказали, каких собак можно выгуливать без намордника, а каких нельзя.
11:38:29 10-05-2023
Согласна полностью!
11:53:54 10-05-2023
ЗА!!!,но повысить в 10 раз, т.е. не 16тыщ,к примеру,а 160000!!!!!Вот от такого штрафа будет результат!. Заодно повысить все штрафы,в т ч. и самокатчикам,и пешеходам,переходящим дорогу абы где, водителям, рекламщикам,клеящих и вкладывающих рекламки где вздумается,превращая подъезды до безобразно вида. В общем,здравые идеи с повышением штрафов должны действовать как можно больнее и быстрее .
11:58:49 10-05-2023
Давно пора это сделать!!!
12:02:05 10-05-2023
только как находить владельцев? забирать в приют и ждать пока они за ними подойдут?
12:35:27 10-05-2023
гость (12:02:05 10-05-2023) только как находить владельцев? забирать в приют и ждать пок... вы всерьез думаете, что многие из таких придут за собакой? для них она- пустое место, потому и на самовыгуле. будут считать что "убежала, ну и слава богу". ни один ответственный и любящий своего питомца человек, не отправить собаку гулять одну в наше время, когда столько психических вокруг.
12:08:22 10-05-2023
ждать пока они за ними подойдут?- да. и отдавать после выкупа.
12:19:03 10-05-2023
Представляю полицая с сочком, бегающим за собаками А потом следователь по особо важным делам замается доказывать принадлежность шавки к данной прописке Пока будут идти следственные эксперименты собака от старости умрёт С говорилками-трибунными какой то пожар Их бы на фронт отправить или поля пахать...
12:34:28 10-05-2023
Ну тогда разрешить отстрел всех бегающих без поводков. норм. сразу начнут гулять только с поводками.
12:50:59 10-05-2023
Гость (12:34:28 10-05-2023) Ну тогда разрешить отстрел всех бегающих без поводков. норм.... В городе. Отстрел. Всем разрешить. Вопроса два - из чего стрелять будем и сколько будет подранков, и как скоро пуля прилетит не в собаку, а в прохожих?
15:41:50 10-05-2023
Гость (12:50:59 10-05-2023) В городе. Отстрел. Вопроса два - из чего стрелять будем... Отстрелом должны заняться не все подряд, а специальные отряды догхантеров, тем более у них уже имеются все необходимые для этого средства. Остальным горожанам нужно просто расслабиться и получать удовольствие.
19:52:37 10-05-2023
пока единственное нормальное предложение. Чипировать всех, чтобы отследить можно было.
17:34:42 10-05-2023
Гость (12:50:59 10-05-2023) В городе. Отстрел. Всем разрешить. Вопроса два - из чего стр... Стрелять можно и дротиками со снотоворным, как обычно с животными и делают. А они выстреливаются из обычной воздушки.
06:58:25 11-05-2023
Гость (17:34:42 10-05-2023) Стрелять можно и дротиками со снотоворным, как обычно с живо... Ох уж эти мамкины стрелки... Диаметр пульки/шарика для обычного пневматического оружия 4,5-5 мм. Какого размера дротики ты в воздушку толкать собрался?
12:53:21 10-05-2023
Толку то от этих законов, все равно не кто не контролирует их исполнение, а у нашего народа всегда хата с краю.