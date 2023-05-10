Штрафовать за самовыгул собак предложил депутат

По задумке Александра Спиридонова, наказание должно равняться размеру МРОТ

10 мая 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил штрафовать в размере МРОТ хозяев животных за их самовыгул, пишут "Известия".

По задумке парламентария, безнадзорный выгул собак и других питомцев должен приравниваться к их выбрасыванию на улицу.

Также предлагается обязать заводчиков получать специальную лицензию на работу, чтобы избежать недобросовестного разведения, которое отчасти приводит к большому числу брошенных животных.

Ранее рассказали, каких собак можно выгуливать без намордника, а каких нельзя.