У некоторых пользователей Telegram стали исчезать переписки и сообщения
Роскомнадзор ранее анонсировал усиление ограничений
18 февраля 2026, 07:34, ИА Амител
Российские пользователи Telegram столкнулись с неполадками в работе мессенджера. Как обратило внимание РИА Новости, у некоторых абонентов время от времени исчезают отправленные сообщения, а на главном экране появляется заставка "нет чатов".
Кроме того, возникают сложности с переключением между диалогами: при попытке открыть переписку с определенным контактом приложение начинает сбоить и упорно показывает один и тот же чат. Исправить ситуацию удается только полной перезагрузкой.
На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что продолжит вводить последовательные ограничения в отношении Telegram, добиваясь исполнения российского законодательства.
В ведомстве напомнили: для сервисов, систематически игнорирующих законы РФ, предусмотрены постепенные меры с возможностью их отмены в случае устранения нарушений. Однако Telegram, по данным регулятора, нарушения не устранил.
Во вторник, 17 февраля, Telegram-канал Baza сообщил, что мессенджер могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Роскомнадзор в ответ заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации.
07:43:04 18-02-2026
Увеличение пенсионного возраста, налогов и прочих утиль сборов, запреты, запреты, блокировки, дикий рост коммуналки, инфляция, напоминаю что в этом году выборы в Госдуму и акзс, голосуйте правильно.
08:11:39 18-02-2026
Иван (07:43:04 18-02-2026) Увеличение пенсионного возраста, налогов и прочих утиль сбор... А подскажите пожалуйста как правильно?
09:08:32 18-02-2026
Гость (08:11:39 18-02-2026) А подскажите пожалуйста как правильно?... Перемен, требуют наши...
09:42:05 18-02-2026
Гость (09:08:32 18-02-2026) Перемен, требуют наши...... Ой как требуют!!!
10:59:58 18-02-2026
Гость (09:08:32 18-02-2026) Перемен, требуют наши...... уже напеременились в 90-е гг. Хватит. До сих пор отдышаться не можем от этих перемен.
11:51:33 18-02-2026
гость (10:59:58 18-02-2026) уже напеременились в 90-е гг. Хватит. До сих пор отдышаться ... А сейчас, что, с колен почти 30 лет поднимаетесь?
08:37:26 18-02-2026
Иван (07:43:04 18-02-2026) Увеличение пенсионного возраста, налогов и прочих утиль сбор... Виноваты Пугачёва с Макаревичем
11:14:27 18-02-2026
Иван (07:43:04 18-02-2026) Увеличение пенсионного возраста, налогов и прочих утиль сбор... а что толку-все равно будет так как им надо...
11:41:59 18-02-2026
Иван (07:43:04 18-02-2026) Увеличение пенсионного возраста, налогов и прочих утиль сбор... Иван, ты все думаешь, что выборы....?
11:46:10 18-02-2026
Иван (07:43:04 18-02-2026) Увеличение пенсионного возраста, налогов и прочих утиль сбор... Вы думаете что кто-то ещё голосует, лично я не знаю не одного человека, который голосует за выборы в думу.
08:47:33 18-02-2026
Гость (08:11:39 18-02-2026) А подскажите пожалуйста как правильно?... правильна решается очень просто - тимуровцев вроде тебя, должны не комментариях сереть, а отправляться на так тобой любимые заводы, на которые ты и тебе подобные нас все отправляешь.
09:15:03 18-02-2026
ну и хренсним, лучше чем вирусы в максе