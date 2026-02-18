У некоторых пользователей Telegram стали исчезать переписки и сообщения

Роскомнадзор ранее анонсировал усиление ограничений

18 февраля 2026, 07:34, ИА Амител

Российские пользователи Telegram столкнулись с неполадками в работе мессенджера. Как обратило внимание РИА Новости, у некоторых абонентов время от времени исчезают отправленные сообщения, а на главном экране появляется заставка "нет чатов".

Кроме того, возникают сложности с переключением между диалогами: при попытке открыть переписку с определенным контактом приложение начинает сбоить и упорно показывает один и тот же чат. Исправить ситуацию удается только полной перезагрузкой.

На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что продолжит вводить последовательные ограничения в отношении Telegram, добиваясь исполнения российского законодательства.

В ведомстве напомнили: для сервисов, систематически игнорирующих законы РФ, предусмотрены постепенные меры с возможностью их отмены в случае устранения нарушений. Однако Telegram, по данным регулятора, нарушения не устранил.

Во вторник, 17 февраля, Telegram-канал Baza сообщил, что мессенджер могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Роскомнадзор в ответ заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации.