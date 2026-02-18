Специалист объяснила, когда можно давать ребенку блины без вреда для здоровья

Оптимальный возраст — три года

18 февраля 2026, 07:44, ИА Амител

Блины — традиционное масленичное угощение, но подходит ли оно для самых маленьких? Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова в беседе с РИА Новости рассказала, когда можно впервые предложить ребенку это блюдо и с чем связаны возрастные ограничения.

По словам специалиста, большинство педиатров и гастроэнтерологов сходятся во мнении, что первый раз пробовать блины можно в возрасте от 1,5 до 2 лет. Однако некоторые врачи придерживаются более консервативной позиции и рекомендуют знакомить детей с этим блюдом не раньше трех лет.

Такие строгие рамки объясняются составом блинов: яйца, молоко, мука и масло — продукты, которые создают серьезную нагрузку на незрелую пищеварительную систему ребенка.

«Поджелудочная железа и печень ребенка до двух лет еще не полностью созрели для переваривания жирной и жареной пищи. К тому же в этом возрасте высок риск аллергических реакций на белок коровьего молока и яйца. А высокий гликемический индекс блинов создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу», — пояснила Тарасова.

Врач подчеркнула, что блины не являются обязательным или диетическим продуктом детского рациона. Это скорее десерт или праздничное угощение, которое должно появляться на столе ребенка лишь эпизодически.