Социалисты призвали повысить зарплаты воспитателей детсадов до 100 тысяч рублей

Надбавка поможет избежать выгорания педагогов, если их рабочий день продлят

23 января 2026, 16:00, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

Продление рабочего дня в детских садах – важный шаг для повышения трудовой мобильности родителей, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он отметил, что им часто приходится бросать работу, чтобы забрать детей из детского сада, а это приводит к проблемам как на работе, так и в семье. Воспитатели же вынуждены работать сверхурочно, не получая за это дополнительной платы.

«Президент в ходе прямой линии поддержал инициативу о продлении режима работы дошкольных учреждений. Это необходимо для обеспечения трудовой мобильности родителей, особенно в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране», – пояснил Миронов. По его мнению, для реализации этой идеи необходимо создать дополнительные ставки и в полтора-два раза увеличить зарплаты воспитателей.

Партия "Справедливая Россия" уже не раз предлагала повысить зарплаты работникам дошкольных учреждений. На конец 2024 года в стране не хватало около 40 тысяч специалистов. Средняя зарплата воспитателя – 47,4 тысячи рублей, что примерно равно двум минимальным размерам оплаты труда. Социалисты считают, что она должна быть на уровне трех МРОТ, а с учетом надбавок – около 100 тысяч рублей, что соответствует средней зарплате в стране.

Ситуация с детскими садами в регионах требует срочного решения, считает и депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. По его словам, образовательные учреждения сталкиваются с проблемами сохранения продленных групп, так как у них нет средств для оплаты труда сотрудников, готовых работать сверхурочно. Политик подчеркнул, что воспитатели – это не только педагоги, но и первые наставники для детей, которые закладывают в них основы дисциплины и социализации.

«Нельзя требовать от этих специалистов полной самоотдачи, предлагая унизительную оплату», – отметил депутат. И добавил, что продление работы детских садов – это в первую очередь поддержка работающих родителей, и государство должно предоставить им соответствующие гарантии.

Также социалист убежден, что для решения проблемы с продленным днем нужно немедленно включить удвоение зарплат воспитателей в федеральный бюджет. Иначе есть риск, что группы в детских садах опустеют, а специалисты станут перегружены и демотивированы.