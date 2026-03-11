Неосторожность при курении довела жителя Алтайского края до госпитализации

Пострадавший получил термические ожоги

11 марта 2026, 14:09, ИА Амител

В селе Зеленый Дол ночью 10 марта произошел пожар в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, к моменту прибытия первых пожарных подразделений из квартиры на первом этаже двухэтажного дома шел дым.

К ликвидации возгорания привлекались четыре сотрудника ведомства и две единицы техники. Площадь пожара составила около двух квадратных метров. Огонь повредил матрас и мебель.

«В результате происшествия пострадал мужчина. Он получил термические ожоги, после чего был доставлен в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации спасателей, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.