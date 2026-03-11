С водителей, оформивших автокредиты под 0,01%, начали требовать налог на "необычный доход"
Теперь за экономию на процентах придется заплатить 35% НДФЛ
11 марта 2026, 14:44, ИА Амител
За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Российские водители, оформившие с 2024 года автокредиты по сверхнизким ставкам — от 0 до 0,01% годовых, столкнулись с новыми налоговыми требованиями. Об этом пишет Mash.
Изменения в законодательстве признали такую экономию материальной выгодой. Если ставка по кредиту ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ (сейчас это 15,5%), разницу между этим порогом и реальным процентом считают доходом. С него нужно уплатить НДФЛ по ставке 35%.
Банки уже начали передавать данные в Федеральную налоговую службу. Первым заемщикам предстоит внести деньги в этом году.
14:48:11 11-03-2026
А что за ставки такие сверхнизкие. В честь чего такая щедрость была
17:24:22 11-03-2026
Гость (14:48:11 11-03-2026) А что за ставки такие сверхнизкие. В честь чего такая щедрос...
Всё просто, изначально тройная или четверная цена за автохлам, позволила быть "щедрыми" на процентах. Но, как оказалось, не тут то было...)))
14:55:10 11-03-2026
это субсидированные китайцами кредиты, которые позиционировались как рассрочка, оформляла жена такой, если бы знали то сразу бы все погасили, а теперь получается по сути нас развели на деньги.
14:56:10 11-03-2026
Реально эту страну не победить!, мы себя изживем сами!, ......
15:59:57 11-03-2026
Уточнение, не страну не победить, а государственных паразитов.
15:22:03 11-03-2026
и какая сумма к обременению ? вся ? которая в кредите ?
15:47:25 11-03-2026
А мне вот интересно. Полстраны набрали семейных ипотек под 6%, получается им еще 4% вменят доход и насчитают 35% на него?
17:20:13 11-03-2026
Предлагать льготные кредиты и потом объявить это материальной выгодой) казна пуста, милорд. Нужно больше золота😂