С водителей, оформивших автокредиты под 0,01%, начали требовать налог на "необычный доход"

Теперь за экономию на процентах придется заплатить 35% НДФЛ

11 марта 2026, 14:44, ИА Амител

Российские водители, оформившие с 2024 года автокредиты по сверхнизким ставкам — от 0 до 0,01% годовых, столкнулись с новыми налоговыми требованиями. Об этом пишет Mash.

Изменения в законодательстве признали такую экономию материальной выгодой. Если ставка по кредиту ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ (сейчас это 15,5%), разницу между этим порогом и реальным процентом считают доходом. С него нужно уплатить НДФЛ по ставке 35%.

Банки уже начали передавать данные в Федеральную налоговую службу. Первым заемщикам предстоит внести деньги в этом году.