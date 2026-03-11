Больше половины опрошенных зарабатывают менее 50 тыс. рублей в месяц

11 марта 2026, 14:15, ИА Амител

Серая зарплата / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Только каждый пятый россиянин (20%) не готов к серой зарплате. 79% опрошенных согласны на серые выплаты, если их доход вырастет. Такие данные опроса, проведенного редакцией "Финансы Mail", есть у "Газеты.ru".

«Респонденты, выступающие против серой зарплаты, ценят официальный доход за его дополнительные преимущества: защиту от произвола работодателя, отсутствие налоговых рисков, улучшение кредитной истории и формирование пенсионных накоплений», — говорится в опросе.

19% участников готовы перейти на неофициальные выплаты при значительном увеличении дохода. Рост серых зарплат объясняется тем, что работодатели экономят, не платя налоги и соцвзносы. Кроме того, при официальном увольнении им приходится выплачивать больше: два или три оклада в зависимости от ситуации.

60% опрошенных согласны на серую зарплату при любом увеличении дохода.

На вопрос о доходах более половины респондентов (52%) указали суммы менее 50 тысяч рублей в месяц. Доход 50–100 тысяч рублей получают 33% участников. Еще 15% зарабатывают более 100 тысяч рублей.

В опросе участвовали более 17 тысяч россиян старше 18 лет.

Ранее работающие россиянки заявили, что недовольны размером своей зарплаты.