Зарплата в конверте: 79% россиян готовы на серые схемы
Больше половины опрошенных зарабатывают менее 50 тыс. рублей в месяц
11 марта 2026, 14:15, ИА Амител
Только каждый пятый россиянин (20%) не готов к серой зарплате. 79% опрошенных согласны на серые выплаты, если их доход вырастет. Такие данные опроса, проведенного редакцией "Финансы Mail", есть у "Газеты.ru".
«Респонденты, выступающие против серой зарплаты, ценят официальный доход за его дополнительные преимущества: защиту от произвола работодателя, отсутствие налоговых рисков, улучшение кредитной истории и формирование пенсионных накоплений», — говорится в опросе.
19% участников готовы перейти на неофициальные выплаты при значительном увеличении дохода. Рост серых зарплат объясняется тем, что работодатели экономят, не платя налоги и соцвзносы. Кроме того, при официальном увольнении им приходится выплачивать больше: два или три оклада в зависимости от ситуации.
60% опрошенных согласны на серую зарплату при любом увеличении дохода.
На вопрос о доходах более половины респондентов (52%) указали суммы менее 50 тысяч рублей в месяц. Доход 50–100 тысяч рублей получают 33% участников. Еще 15% зарабатывают более 100 тысяч рублей.
В опросе участвовали более 17 тысяч россиян старше 18 лет.
Ранее работающие россиянки заявили, что недовольны размером своей зарплаты.
14:22:13 11-03-2026
ну а смысл огород городить.
я до пенсии или не доживу, или доживу, но на нее жить никак не получится
14:44:14 11-03-2026
Конечно, готовы. Смысл платить со своего заработка налоги и делать отчисления, если в итоге тебе, родному, предложат "ещё немного потерпеть"?
А в виде заботы о твоём благосостоянии увеличат порог выхода на нищенскую пенсию до 90 лет.
Сегодня не желают "серых схем" только госслужащие. Их устраивает нынешнее положение дел. Тем более, что они прекрасно понимают, что даже на нынешнем куцем рынке труда они абсолютно не востребованы - а полы мыть и у станка стоять никто из них не может.
14:51:24 11-03-2026
А потом эти 80% согласных на серые зарплаты будут здесь сопли на кулак наматывать, рассказывая какая маленькая пенсия. Нет налогов - нет пенсии.
15:10:26 11-03-2026
Гость (14:51:24 11-03-2026) А потом эти 80% согласных на серые зарплаты будут здесь сопл...
Ну вот нынешние пенсионеры, которые еще в СССР работали, все равно получают маленькие пенсии. Так какой смысл кормить государственную машину, чтобы они тратили деньги на снаряды и паршивое кино?
15:24:24 11-03-2026
Гость (14:51:24 11-03-2026) А потом эти 80% согласных на серые зарплаты будут здесь сопл... Главная проблема, что если налоги есть - то пенсии все равно нет
16:16:46 11-03-2026
Гость (14:51:24 11-03-2026) А потом эти 80% согласных на серые зарплаты будут здесь сопл... Пенсия - самая консервативная часть социальных обязательств, а ее уже несколько раз меняли и только в худшую сторону. По законодательству СССР я получал бы около 40-50 т.р. и уже ушел бы на пенсию. А по нынешнему - около 23 000 р и еще 4 года работать. Поэтому есть смысл самостоятельно решать как сохранить уровень жизни на пенсии т.к. государство это делает неэффективно + плюс постоянно обманывает народ.
16:56:46 11-03-2026
Гость (16:16:46 11-03-2026) Пенсия - самая консервативная часть социальных обязательств,... Чтобы должно управлять государством, нужна мудрость, а ее к сожалению нет, а потому за все расплачивается народ, нефть государства.
10:57:50 12-03-2026
Гость (14:51:24 11-03-2026) А потом эти 80% согласных на серые зарплаты будут здесь сопл...
А ты проживешь на пенсию сегодня?! А ведь наши родители горбатились на государство и исправно платили налоги, которое их в итоге привело к нищете и заставило выйти на работу, уже на заслуженном отдыхе, чтобы опять содрать налоги.
11:00:14 12-03-2026
Гость (14:51:24 11-03-2026) А потом эти 80% согласных на серые зарплаты будут здесь сопл...
Напоминает почерк либо чинуши, либо рядового гос.служащего, который батрачит на государство.
16:52:50 11-03-2026
С Божьей помощью в лихие девяностые удалось прожить с белой зарплатой, что потом очень аукнулась при получение пенсии, но и тут Бог помог мудростью и так всю жизнь не зримая рука Бога ведет по жизни. Если бы связался с попами, то жизнь была как у всех, ни Богу свечка, ни черту кочерга.
17:09:43 11-03-2026
пенсии нет медицина за свои денюжки...и на фига оно надо...