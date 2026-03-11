Автомобиль всмятку. На Алтае легковушка вылетела в кювет и перевернулась

Водитель не справился с управлением

11 марта 2026, 14:18, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГАИ Республики Алтай

В Усть-Коксинском районе утром 10 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля. В результате аварии пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Как сообщили в Госавтоинспекции Республики Алтай, ДТП случилось около 09:50 рядом с селом Горбуново. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Lada Priora двигался по дороге и в какой-то момент потерял управление.

«Машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии травмы получила 43-летняя пассажирка. Пострадавшую госпитализировали в Усть-Коксинскую районную больницу», — отметили в ведомстве.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.