Автомобиль всмятку. На Алтае легковушка вылетела в кювет и перевернулась

Водитель не справился с управлением

11 марта 2026, 14:18, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГАИ Республики Алтай
Место происшествия / Фото: ГАИ Республики Алтай

В Усть-Коксинском районе утром 10 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля. В результате аварии пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Как сообщили в Госавтоинспекции Республики Алтай, ДТП случилось около 09:50 рядом с селом Горбуново. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Lada Priora двигался по дороге и в какой-то момент потерял управление.

«Машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии травмы получила 43-летняя пассажирка. Пострадавшую госпитализировали в Усть-Коксинскую районную больницу», — отметили в ведомстве.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Комментарии 2

Гость

14:52:43 11-03-2026

Наверное сильно страшно переворачиваться в машине. Лучше этого не допускать этого. Потише ездить и знаки читать.

гость

22:38:29 11-03-2026

Гость (14:52:43 11-03-2026) Наверное сильно страшно переворачиваться в машине. Лучше это... Нормально. пробуйте.

